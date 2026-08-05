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Celia a confirmat oficial despărțirea de soțul ei, tatăl celor doi copii ai săi. Recent, îndrăgita artistă a vorbit deschis despre perioada extrem de dificilă prin care trece și despre modul în care încearcă să gestioneze această schimbare majoră din viața de familie.

O nouă etapă plină de provocări și schimbări profunde

Pentru cântăreață, decizia de a o lua de la capăt pe un drum separat nu a fost deloc ușoară. Mărturisind că transformările din ultimul timp au afectat-o puternic, Celia a explicat că își găsește sprijinul emoțional în credință pentru a putea depăși momentele de incertitudine.

„Eu în momentul de față, într-adevăr, sunt într-o perioadă destul de dificilă a vieții mele, dar sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui și nu îmi mai fac probleme. E o schimbare în faptul că m-am despărțit de soțul meu, faptul că am luat-o de la capăt, sunt mai multe lucruri care m-au dat de toți pereții, dar toți trecem prin asta.

Nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima, am încredere că Dumnezeu e alături de mine orice ar fi de acum încolo, așa că mergem înainte”, a declarat Celia ;a Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Impactul separării asupra celor doi copii ai cuplului

Pe lângă propria adaptare la noua realitate, artista acordă o atenție deosebită celor doi copii ai săi, un băiat care împlinit 13 ani și o fetiță în vârstă de 4 ani. Vedeta a recunoscut că această tranziție a reprezentat un moment delicate și bulversant pentru întreaga familie, însă încearcă să mențină o atmosferă caldă și optimistă în casă.

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„Băiatul meu face 13 ani, iar fetița are 4 ani. E o etapă frumoasă. El acum e mai pe val, s-a întâmplat să fie și bulversantă despărțirea noastră probabil pentru ambii copii, dar mergem înainte și exact cum spuneam, toți suntem mișcați de vânt în dreapta și stânga, important e să ne menținem pozitivi, cu credință în Dumnezeu, și să mergem înainte”, a adăugat cântăreața.

Credința, singurul refugiu în clipele de cumpănă

În ciuda tuturor greutăților întâmpinate în procesul de separare, Celia rămâne încrezătoare în viitor. Artista a subliniat că rugăciunea și spiritualitatea reprezintă pilonii principali care îi oferă echilibrul necesar pentru a merge mai departe alături de copiii ei.

„Pentru mine, singura liniște a sufletului meu este liniștea că îmi las povara în numele lui Dumnezeu și că sunt protejată”, a concluzionat cântăreața.

Foto – Facebook

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