Ema Oprișan, răspuns tranșant pentru Răzvan Kovacs în scandalul copiilor. „Când am avut ceva de spus, am spus!”

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Ema Oprișan a reacționat dur după ce Răzvan Kovacs a acuzat-o în spațiul public că nu îi mai permite să își vadă copiii. Războiul dintre cei doi foști concurenți de la „Insula Iubirii”, care s-au despărțit definitiv la începutul acestui an, atinge un nou punct critic.

După ce Răzvan a susținut public că este ținut la distanță de cei mici și că orice încercare de a lua legătura cu ei a fost în zadar, fosta sa parteneră a ales să ofere un răspuns tranșant, punând la îndoială implicarea acestuia ca tată.

Acuzațiile lansate de Răzvan Kovacs

Conflictul dintre cei doi a reizbucnit odată cu declarațiile fostului partener, care s-a plâns că a ajuns să nu mai știe nimic despre copiii săi. Răzvan a susținut că își dorește doar să fie prezent în viața celor mici și că situația actuală îl afectează profund, exprimându-și speranța că lucrurile se vor schimba fără a fi nevoie de un scandal televizat. Totuși, acuzațiile sale la adresa fostei soții au atras din nou atenția publicului.

Ema Oprișan pune punctul pe i: „Drepturile se câștigă, nu se dobândesc doar prin existență”

Contactată de jurnaliști pentru a clarifica dacă îi blochează sau nu accesul fostului soț la copii, Ema Oprișan a ținut să precizeze că că rolul de părinte presupune acțiuni concrete și asumare totală, nu doar un titlu în certificat. Fără să ocolească subiectul, fosta concurentă de la Insula Iubirii a transmis un mesaj ferm cu privire la pretențiile lui Răzvan.

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„Eu întotdeauna, când am avut ceva de spus, am spus cu subiect și predicat. Cred că am apărut în orice și am încercat… Anumite drepturi se câștigă, nu se dobândesc doar prin existență”, a declarat Ema Oprișan, potrivit Spynews.ro.

Prioritatea absolută: protejarea celor mici de circul mediatic

Deși a lăsat clar să se înțeleagă că nemulțumirile sale legate de implicarea fostului partener sunt fondate, Ema a subliniat că nu intenționează să își spele rufele în public și nici să transforme custodia într-o dramă televizată. Pentru ea, liniștea copiilor rămâne pe primul loc, motiv pentru care refuză să intre în polemici sterile pe marginea afirmațiilor făcute de Răzvan.

„Vreau să protejez viața copiilor mei, motiv pentru care nu doresc să comentez. Eu nu comentez, fiecare are dreptul să facă ce vrea”, a mai adăugat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Foto – Facebook

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