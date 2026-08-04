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Mary Rivera din „Spider-Man: No Way Home” a murit pe 15 aprilie 2026 în Honolulu, la 82 de ani. Rivera a cucerit fanii Spider-Man din întreaga lume în rolul bunicii lui Ned, cel mai bun prieten al lui super eroului.

Mary Rivera din „Spider-Man: No Way Home” a murit la 82 de ani

Mary Rivera s-a stins din viață pe 15 aprilie 2026, în Honolulu, Hawaii, la vârsta de 82 de ani, potrivit Variety. Un membru al familiei sale a confirmat recent decesul pentru TMZ. Mary a suferit un accident vascular cerebral și a fost conectată la aparate de susținere a vieții înainte de a-și da ultima suflare.

Născută pe 2 iunie 1943 în Iloilo, Filipine, Mary era o misionară pensionată când a fost distribuită în „Spider-Man: No Way Home”, unul dintre cele mai de succes firme Marvel. Apropiații au dezvăluit că Rivera a fost „extrem de mândră” de rolul său din „No Way Home»”, pe care îl considera una dintre cele mai mari realizări ale vieții sale.

În scena memorabilă, Rivera i-a avut drept parteneri pe marele ecran pe Andrew Garfield, Zendaya și Jacob Batalon. Într-un moment de tensiune, personajul ei aduce o notă de umor, cerându-i lui Spider-Man să curețe o pânză de păianjen dintr-un colț greu accesibil.

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„Tita Mary, ca mentor și coleg, ne vei lipsi enorm”

Pe pagina sa de comemorare, cineva a scris: „Tita Mary, ca mentor și coleg, ne vei lipsi enorm. Cele mai sincere condoleanțe familiei Rivera în această perioadă dificilă”.

Un alt mesaj emoționant adaugă: „Te iubim, ne e dor de tine, Nanay. Amintirile cu tine sunt nenumărate și prețioase”.

Mary Rivera lasă în urmă un soț iubitor, Alejandro Rivera, și patru copii: Carmela Jones, Paul Rivera, Edwin Rivera și Angela Kelly.

Foto: Captură YouTube

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