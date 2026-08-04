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Mary Rivera din „Spider-Man: No Way Home” a murit pe 15 aprilie 2026 în Honolulu, la 82 de ani. Rivera a cucerit fanii Spider-Man din întreaga lume în rolul bunicii lui Ned, cel mai bun prieten al lui super eroului.
Mary Rivera din „Spider-Man: No Way Home” a murit la 82 de ani
Mary Rivera s-a stins din viață pe 15 aprilie 2026, în Honolulu, Hawaii, la vârsta de 82 de ani, potrivit Variety. Un membru al familiei sale a confirmat recent decesul pentru TMZ. Mary a suferit un accident vascular cerebral și a fost conectată la aparate de susținere a vieții înainte de a-și da ultima suflare.
Născută pe 2 iunie 1943 în Iloilo, Filipine, Mary era o misionară pensionată când a fost distribuită în „Spider-Man: No Way Home”, unul dintre cele mai de succes firme Marvel. Apropiații au dezvăluit că Rivera a fost „extrem de mândră” de rolul său din „No Way Home»”, pe care îl considera una dintre cele mai mari realizări ale vieții sale.
În scena memorabilă, Rivera i-a avut drept parteneri pe marele ecran pe Andrew Garfield, Zendaya și Jacob Batalon. Într-un moment de tensiune, personajul ei aduce o notă de umor, cerându-i lui Spider-Man să curețe o pânză de păianjen dintr-un colț greu accesibil.