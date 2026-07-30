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Actorul Chace Crawford și modelul Kelsey Merritt s-au despărțit după aproximativ un an de relație.

Chace Crawford și Kelsey Merritt s-au despărțit

Surse apropiate de Chace Crawford (41 de ani) și Kelsey Merritt (29 de ani) au declarat pentru TMZ că „despărțirea a fost amiabilă, iar cei doi au rămas prieteni și fără resentimente”.

Actorul din serialele „The Boys” și „Gossip Girl” și modelul Victoria’s Secret au fost surprinși prima oară împreună la sfârșitul anului 2024. Speculațiile s-au intensificat când cei doi au fost văzuți petrecând o zi împreună în Los Angeles pe 18 ianuarie 2025, potrivit E! News.

Relația lor a fost confirmată în aprilie 2025, conform People, când au fost văzuți sărutându-se în New York. Fostul cuplu și-a oficializat relația pe Instagram în iulie anul trecut, când Crawford a postat pe Stories fotografii de la aniversarea lui de 40 de ani.

Una dintre fotografii îi înfățișa pe cei doi făcându-și un selfie în oglindă, cu mâna actorului în jurul taliei modelului. O altă fotografie o surprinde pe Merritt ținând tortul pe care era scris „La mulți ani, dragule”.

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Chace Crawford a avut o aventură cu o colegă din „Gossip Girl”

Crawford a jucat rolul lui Nate Archibald în serialul „Gossip Girl”, între anii 2007 și 2012. În timpul unei apariții în podcastul „Call Her Daddy” al lui Alex Cooper, el a dezvăluit că a avut o aventură cu o colegă. „Aș spune că astfel de lucruri sunt inevitabile”, a declarat el.

„Când ai 20 de ani… chestia e că te afli în astfel de situații — oamenii probabil cred că sunt scenele alea de rahat (scenele intime – n.red.) sau ceva de genul ăsta, că asta e partea cea mai rea, cu 60 de oameni care te privesc”, a continuat el. „De fapt e vorba de pauzele dintre filmări. Lucrezi la acest serial, ești pe platou cam 12-14 ore pe zi și, de obicei, sunt niște oameni destul de interesanți”, a explicat.

Deși a refuzat să dezvăluie numele colegei cu care s-a cuplat, el a lăsat să se înțeleagă că nu a fost una dintre actrițele principale, adică Blake Lively, Leighton Meester, Michelle Trachtenberg sau Jessica Szohr. „De-a lungul anilor, au venit mulți actori și oameni la filmări”, a spus Crawford.

„Și am avut norocul să am în oraș un grup de prieteni foarte buni. Și toți ceilalți au propriul lor grup restrâns de prieteni. Așa că întâlnești oameni în acel cerc mai larg, nu doar în acel cerc micuț. Sunt mulți oameni implicați. A fost ca și cum eram în facultate”, a adăugat el.

Foto: Profimediaimages.ro; Getty Images

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