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Liliana Pătrulescu și Teo Nicolae Olteanu, foști concurenți la Mireasa, sezonul 11, au devenit părinți pentru prima oară. Pe 29 iulie, Liliana a născut o fetiță, iar bucuria lor este de nedescris.

Liliana și Teo de la Mireasa, sezonul 11, au devenit părinți pentru prima oară

Liliana și Teo de la Mireasa, sezonul 11, au intrat oficial în rolul de părinți după ce, pe 29 iulie, au întâmpinat venirea pe lume a primului lor copil, o fetiță perfect sănătoasă. Fericirea lor este Imaginile emoționante împărtășite de Teo au cucerit inimile admiratorilor din mediul online. Cuplul trăiește una dintre cele mai speciale etape ale vieții lor.

Liliana și Teo au făcut cunoștință în cadrul reality-show-ului matrimonial, unde au descoperit rapid că împărtășesc aceleași valori și dorințe. Relația lor a evoluat într-un ritm accelerat: la doar o lună de când au format un cuplu, Teo a cerut-o în căsătorie pe Liliana într-un moment romantic de neuitat. Astăzi, la un an de la începutul poveștii lor, cuplul își celebrează dragostea într-un mod cu totul special – devenind părinți.

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Emoții și clipe unice

Teo, vizibil copleșit de emoții, a împărtășit cu admiratorii săi online momente prețioase de la spital, inclusiv imaginea în care își ține pentru prima dată fetița în brațe. Liliana, acum mamă, radiază de fericire și împlinire, iar o fotografie surprinsă de Teo o arată într-un moment de liniște și recunoștință, imediat după naștere.

În aceste zile, Liliana și Teo se bucură de primele clipe alături de micuța lor, pregătindu-se să pornească împreună pe drumul provocator al vieții de părinți. Încă aflați la spital, cei doi sunt fără îndoială nerăbdători să-și ducă fetița acasă, unde îi așteaptă un nou capitol plin de iubire.

Foto: Instagram

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