Motivul pentru care David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, cere bani pe TikTok: „Visul meu era să…”

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David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a explicat de ce le cere bani oamenilor pe TikTok.

Motivul pentru care David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, cere bani pe TikTok

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a devenit un subiect discutat intens pe rețelele sociale, după ce a vorbit deschis despre problemele financiare și a cerut sprijinul urmăritorilor de pe TikTok. Tânărul a explicat că visul său este să urmeze Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, dar situația financiară precară l-a împiedicat să își continue studiile. Acesta a încercat să strângă banii necesari pentru facultate prin live-uri și interacțiuni online.

David Pușcaș a povestit, în cadrul emisiunii „Online Story”, că după terminarea liceului, a avut un salariu de doar 600 de lei, care nu îi permitea să își urmeze visurile. „Nu m-am mai dus la facultate, că m-au mutat din casă și munceam cu 600 de lei. Mi-ar fi plăcut să fac UNATC sau Jurnalism. Eram disperat cu televiziunea… A rămas doar un vis, dar nu îmi mai doresc lumea asta. Știu că nu e ușor și nu am șanse. Visul meu era să rog oamenii de pe TikTok să mă ajute să strâng bani să fac Facultatea de Asistență Socială, să ajut și eu alți copii”, a mărturisit el.

Ce note a luat la Bacalaureat

În ciuda dificultăților, David a reușit să promoveze examenul de Bacalaureat la Liceul „Dinu Lipatti”, unde a studiat. El a învățat pe cont propriu, într-un context pe care l-a descris ca fiind marcat de abuzuri fizice și psihice.

„Nu eram de 10 pe linie, eram copil normal. Am luat BAC-ul în niște condiții oribile, abuzat fizic și psihic. Am luat medie mai mare decât copiii din clasă care aveau 10 pe linie. La BAC am avut Română, Logică și Istorie. La Română am luat 8,60, la Logică 8,80. Am învățat singur cum am putut. La Istorie 7,16”, a declarat el.

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De ce nu mai ține legătura cu mama adoptivă

David Pușcaș trăiește pe cont propriu încă de la 18 ani. După ce a absolvit liceul, mama sa adoptivă, Luminița Anghel, i-a acoperit costurile pentru mai multe garsoniere în București. În podcastul „Acasă la Măruță”, artista a dezvăluit că fiul ei adoptiv a fost evacuat din trei locuințe închiriate. La un moment dat, pe fondul unor neînțelegeri, Luminița Anghel a decis să nu îl mai întrețină pe David.

Luminița Anghel susține că nu și-a mai dorit să locuiască împreună cu fiul ei adoptiv deoarece acesta ar fi manifestat comportamente agresive.

Artista se temea că David ar putea să-i facă rău fiului ei biologic, Filip. Ea a relatat un episod în care susține că David ar fi aruncat o sticlă de parfum spre scoica în care trebuia să stea Filip. Recipientul s-ar fi spart în bucăți, însă bebelușul se afla în brațele bonei.

La rândul lui, David Pușcaș și-a acuzat părinții adoptivi, Luminița Anghel și Marcel Pușcaș că au avut comportamente abuzive.

Foto: Instagram

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