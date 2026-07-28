Gigi Becali vrea să se călugărească. Latifundiarul așteaptă acordul soției: „Spre finalul vieţii, dacă vrei să primeşti tot, trebuie să dai tot”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gigi Becali (68 ani) a decis să se călugărească, însă nu înainte de a primi acordul soției sale, Luminița. De asemenea, latifundiarul spune că înainte de a urma acest drum se va asigura că fiicele sale nu vor duce lipsă de nimic pentru tot restul vieții.

Gigi Becali vrea să se călugărească

După ce a ridicat o biserică în zona Pipera din București, Gigi Becali este hotărât să facă un nou pas în relația sa cu religia și credința. Astfel, omul de afaceri spune că își dorește să se călugărească și să își petreacă ultimii ani din viață în rugăciune.

„Eu ascult de Hristos! Ăsta e scopul vieţii mele. Dragostea şi iubirea o ceri la biserică, nu pe stradă. Noi trebuie să ne spovedim şi să împărtăşim ca să ne curăţăm. Toate averile mele vreau să le transform în cer. Bogaţii intră mai greu în Rai”, a precizat Gigi Becali la Antena Stars.

„Am transformat toată puterea mea în dragostea pentru Hristos. Dacă eu primesc mai mult, trebuie să dau mai mult. Dumnezeu mi-a dat puterea cuvântului şi putere de slavă lumească”, a continuat el.

Mai mult, acesta visează să poată sluji odată la o Sfântă Liturghie.

„Eu sunt lacom de Hristos şi nu vreau numai în Rai, eu vreau să stau lângă tron! Mă gândesc cum e să îl ai pe Hristos în mâinile tale. M-am gândit că m-aş face preot ca să săvârşesc numai o dată Sfânta Liturghie. Stau şi mă gândesc că m-aş face preot! Eu cred că, dacă aş săvârşi o dată Sfânta Taină, acolo cad, jos. Cad jos şi leşin acolo”, a mai spus Gigi Becali.

Citește și: Andreea Marin trage un semnal de alarmă după ce imaginea ei a fost furată cu ajutorul AI: „Nu picați în capcana infractorilor”

Citește și: Minodora a jurat că nu mai calcă la mare în România. Vedeta a fost filmată pe ascuns și ironizată: „Cu fundul în sus”

Latifundiarul așteaptă acordul soției

Însă, pentru a ajunge călugăr, Gigi Becali spune că are nevoie de acordul soției sale, Luminița. De asemenea, omul de afaceri spune că nu ar putea face acest pas înainte de a se asigura că toți copiii săi sunt bine și nu duc lipsă de nimic.

Spre finalul vieţii, dacă vrei să primeşti tot, trebuie să dai tot. Călugărie! La 70-80 ani eu vreau călugărie! Nu pot să fac de capul meu acum. Am nevastă, mamă şi copii. Când o să fie copiii aranjați, la casa lor, trebuie să vrea și nevasta. Trebuie să te înţelegi cu ea. Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!”,

Citește și: Anamaria Prodan, apariție rară în costum de la baie, la 53 de ani: „O femeie care se îngrijește”

Citește și: Dezvăluiri despre începuturile relației lui Cosmin Cernat cu soția lui: „Nu mă suferea la început, spunea că sunt arogant”

Gigi Becali a investit 20 de milioane de euro în Biserica din Pipera

Gigi Becali a investit aproximativ 10 milioane de euro direct în construcția și finisajele bisericii din Pipera, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 20 de milioane de euro dacă se ia în calcul și a prețul terenului.

În urmă cu aproape 20 de ani, acesta i-a promis lui Dumnezeu că, dacă FCSB se va califica în Liga Campionilor, va construi o biserică. Afaceristul nu a uitat de această promisiune, și a pus bazele unui lăcaș de cult în Capitală.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News