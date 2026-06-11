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Soția fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu, mamă a trei copii, a fost găsită miercuri spânzurată într-o anexă a casei sale din Târgu Jiu. Femeia în vârstă de 35 de ani a fost resuscitată și transferată de urgență cu elicopterul la un spital din București.
Soția fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu, găsită spânzurată în casă
O femeie din Târgu Jiu, mamă a trei copii și soția fostului deputat PSD și om de afaceri Mugurel Surupăceanu, a fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă a locuinței sale.
Incidentul șocant a mobilizat de urgență autoritățile locale și echipele medicale.
Femeia, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită de tatăl său, care a alertat imediat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112. Potrivit Observator News, aceasta era într-o anexă a gospodăriei, care funcționa ca loc de joacă pentru copii.
La sosirea echipajelor medicale și a poliției, femeia era inconștientă. Medicii ajunși la fața locului au inițiat rapid manevrele de resuscitare, reușind să o stabilizeze temporar. Ulterior, victima a fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pentru investigații și tratament specializat. Din cauza gravității situației, medicii au decis intubarea pacientei.
Datorită stării critice a soției lui Mugurel Surupăceanu, s-a luat decizia transferului său la Spitalul Universitar de Urgență București.
Transportul a fost realizat cu un elicopter SMURD pentru a asigura cele mai bune condiții medicale și acces la tratamente de ultimă generație. Deocamdată, starea pacientei rămâne incertă, iar medicii nu au oferit informații suplimentare.
Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs incidentul.
”Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă situată în curtea locuinței, cu destinația loc de joacă. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, care a acordat îngrijiri medicale și a transportat persoana la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații și tratament de specialitate”, a transmis Poliția Gorj.
Mugurel Surupăceanu a fost deputat PSD de Gorj și a ocupat funcția de prefect al județului Gorj. După ce s-a retras din cariera politică, acesta s-a lansat în afaceri.