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Soția fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu, mamă a trei copii, a fost găsită miercuri spânzurată într-o anexă a casei sale din Târgu Jiu. Femeia în vârstă de 35 de ani a fost resuscitată și transferată de urgență cu elicopterul la un spital din București.

Soția fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu, găsită spânzurată în casă

O femeie din Târgu Jiu, mamă a trei copii și soția fostului deputat PSD și om de afaceri Mugurel Surupăceanu, a fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă a locuinței sale.

Incidentul șocant a mobilizat de urgență autoritățile locale și echipele medicale.

Femeia, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită de tatăl său, care a alertat imediat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112. Potrivit Observator News, aceasta era într-o anexă a gospodăriei, care funcționa ca loc de joacă pentru copii.

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Femeia a fost transportată la spital

La sosirea echipajelor medicale și a poliției, femeia era inconștientă. Medicii ajunși la fața locului au inițiat rapid manevrele de resuscitare, reușind să o stabilizeze temporar. Ulterior, victima a fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pentru investigații și tratament specializat. Din cauza gravității situației, medicii au decis intubarea pacientei.

Dato­rită stării critice a soției lui Mugurel Surupăceanu, s-a luat decizia transferului său la Spitalul Universitar de Urgență București.

Transportul a fost realizat cu un elicopter SMURD pentru a asigura cele mai bune condiții medicale și acces la tratamente de ultimă generație. Deocamdată, starea pacientei rămâne incertă, iar medicii nu au oferit informații suplimentare.

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Poliția a deschis dosar penal

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs incidentul.

”Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă situată în curtea locuinței, cu destinația loc de joacă. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, care a acordat îngrijiri medicale și a transportat persoana la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații și tratament de specialitate”, a transmis Poliția Gorj.

Mugurel Surupăceanu a fost deputat PSD de Gorj și a ocupat funcția de prefect al județului Gorj. După ce s-a retras din cariera politică, acesta s-a lansat în afaceri.

Sursă foto: Facebook

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