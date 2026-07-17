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Sorin Grindeanu, a nuanțat semnificativ poziția partidului său față de o eventuală colaborare guvernamentală cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Declarațiile sale recente arată o tranziție clară de la refuzul vehement la o acceptare pragmatică, condiționată însă de repoziționarea geopolitică a liderilor AUR.

În timp ce țara se adâncește într-o criză guvernamentală prelungită, PSD începe să deseneze conturul unei posibile majorități, dar cu prețul unor negocieri extrem de dure pe politica externă.

Respectul pentru votul românilor ca argument democratic

Sorin Grindeanu a subliniat că realitatea sociologică nu mai poate fi ignorată de partidele tradiționale. Cu un AUR plasat extrem de sus în preferințele actuale ale electoratului, prim-vicepreședintele PSD consideră că izolarea politică a acestui curent ar echivala cu o desconsiderare a cetățenilor. Social-democratul refuză să mai excludă direct o formulă de guvernare comună și plasează argumentul în zona legitimității populare, o mutare tactică menită să pregătească opinia publică pentru orice scenariu post-electoral.

„Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 şi 40. Asta e radiografia astăzi, că peste o săptămână e altceva, că peste… Radiografia astăzi este aceasta în care pe primul loc este AUR-ul, e un lucru pe care nu cred că îl contestă nici măcar aceşti hashtagi. Eu spun aşa: atâta timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectaţi în decizia lor. Aşa că eu nu exclud… din contră, am respect pentru votanţi şi pentru români.

Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri şi în al doilea rând de nişte lucruri care ţin de sancţiuni la adresa Rusiei sau chestiunea legată de Ucraina pe care în acest moment, din perspectiva mea AUR-ul nu le-a clarificat, ba chiar din contră”, a explicat Sorin Grindeanu, potrivit Știrile Pro TV.

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Testul de fidelitate transatlantică și europeană

Dincolo de deschiderea conceptuală, Grindeanu a trasat o linie roșie extrem de clară peste care PSD nu va trece în eventualele negocieri de palat. Diferențele majore nu țin de doctrinele economice sau de viziunile sociale interne, ci de orientarea strategică a României. Respingerea sancțiunilor împotriva Federației Ruse și discursul ambiguu privind sprijinul acordat Ucrainei reprezintă elemente de coliziune directă între programul PSD și platforma promovată de AUR.

Liderul social-democrat a insistat asupra faptului că România nu își poate permite experimente de politică externă care să o îndepărteze de aliații săi tradiționali. Poziționările AUR sunt văzute ca un risc direct la adresa parteneriatelor strategice fundamentale pe care se sprijină securitatea națională în acest moment de maximă tensiune regională.

Sorin Grindeanu a subliniat că acestea sunt chestiuni mari pe care AUR le susține și care intră în contradicție flagrantă cu direcția generală de dezvoltare a țării: „Sunt chestiuni mari pe care AUR le susţine şi care intră în contradicţie cu poziţia PSD, a Uniunii Europene, a NATO şi a partenerului strategic SUA. Şi atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi.”

O criză guvernamentală fără un deznodământ clar

Declarațiile vin pe fundalul unui blocaj instituțional profund care paralizează deciziile executive la nivel înalt. Consultările de la Palatul Cotroceni s-au dovedit sterile, iar clasa politică pare incapabilă să ofere o formulă de consens. Incertitudinea se prelungește, în timp ce guvernul interimar nu are pârghiile necesare pentru a gestiona reformele urgente, lăsând țara într-o derivă politică ce riscă să afecteze grav stabilitatea economică.

Sorin Grindeanu a recunoscut deschis eșecul negocierilor directe, menționând că după discuțiile purtate cu liderii celorlalte partide democratice din spectrul parlamentar „nu se degajă o soluție”. Acest blocaj total ar putea fi tocmai catalizatorul care să oblige PSD să caute alternative politice atipice, explicând astfel flexibilizarea discursului față de AUR, ca o soluție de ultim resort pentru deblocarea guvernării, cu condiția asumării clare a valorilor occidentale de către potențialul partener.

Foto – Facebook

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