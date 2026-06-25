PSD și Nicușor Dan vor clarificări înainte să semneze un acord de reciprocitate. Negocieri în curs la Palatul Victoria și în Parlament

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PSD și președintele Nicușor Dan nu vor să semneze un protocol de susținere reciprocă înainte să afle numele premierului, iar USR nu vrea să semneze un astfel de protocol cu PSD, conform surselor Digi24. PNL, USR și UDMR au discutat joi, 25 iunie, la Palatul Victoriei, în timp ce PSD s-a reunit în biroul lui Sorin Grindeanu, la Camera Deputaților.

Negocieri între liderii partidelor

Liderii PNL, USR și UDMR au discutat la Palatul Victoria joi, 25 iunie. Între timp, social democrații s-au adunat în biroul lui Sorin Grindeanu.

Cele două părți urmează să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare. PSD și Nicușor Dan nu pot fi de acord cu un acord de reciprocitate propus de dreapta fără să știe exact cine va fi premierul sau echipa de miniștri.

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Urmează să fie stabilite condițiile pe care partidele din fostă coaliție să le respecte și să le susțină, indiferent de cine va ajunge la Palatul Victoria.

Mai mult, PSD ar fi anunțat deja numele premierului în cazul în care PSD ar ajunge la guvernare și l-au propus pe Sorin Grindeanu.

Nici USR nu vrea să semneze un acord alături de PSD, spre deosebire de liberali, care sunt dispuși să găsească o astfel de variantă de compromis.

Acord politic pe pauză

Momentan, nu există nicio disponisiblitate între partidele din fostă coaliție să se coordoneze și nici nu sunt programate discuții comune.

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Sorin Grindeanu se află la Palatul Parlamentului, în timp ce reprezentanții celorlalte trei partide se află la Palatul Victoria, unde poartă discuții.

Momentan, acordul politic despre care s-a discutat în ultimele zile este pus pe pauză, iar Nicușor Dan și PSD nu vor se îl semneze, decât după ce clarifică toate datele problemei.

Nominalizarea unui premier ar putea avea loc, cel mai devreme, săptămâna viitoare.

Sorin Grindeanu a vorbit despre ideea USR de a exista un pact pentru o nouă rotativă guvernamentală, astfel încât USR-UDMR și PNL să aibă premier până în 2027 și PSD și Grindeanu să obțină guvernarea ulterior.

„Va exista un guvern minoritar, indiferent de componență. E greu să vii în acest moment în Parlament, respectând tot ceea ce au spus partidele, fie PSD, fie PNL-USR, și să formezi o majoritate. Este clar că va exista un guvern minoritar, indiferent de opțiunile președintelui. Acel acord politic acoperă voturile necesare pentru a forma un Guvern (n.r. cu PNL și UDMR)”, a mai spus Sorin Grindeanu.

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