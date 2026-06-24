  MENIU  
Home > Știri > Hotărârea lui Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni: „Invit partidele parlamentare să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar”

Hotărârea lui Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni: „Invit partidele parlamentare să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan propune un guvern minoritar sprijinit printr-un acord între partide. Președintele solicită demararea urgentă a negocierilor pentru formarea unei soluții stabile.

Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni

Nicușor Dan propune un guvern minoritar susținut de un acord parlamentar. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat fără desemnarea unui premier, dar cu un mesaj clar: partidele trebuie să găsească urgent o soluție.

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel ferm către formațiunile politice, după discuțiile de la Cotroceni din 23 iunie 2026.

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris acesta pe Facebook.

Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Recomandarea zilei

Cu toate că întâlnirile au fost scurte, mesajul transmis de șeful statului nu lasă loc de interpretări.

„Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a subliniat Nicușor Dan.

Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Moment tensionat la Cotroceni. Delegația AUR ridicată de la consultări, George Simion amenință cu suspendarea președintelui

Citește și: Ce să nu faci de Sânziene. Greșeala majoră care atrage ghinionul în dragoste

România are premier interimar de o lună jumătate

În ciuda eforturilor, consultările-fulger nu au dus la alegerea unui nou premier. Totuși, liderii politici au primit un răgaz pentru negocieri.

Ilie Bolojan, reprezentant al PNL, a declarat marți că partidul său ia în calcul varianta unui guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Aceasta a fost și prima întâlnire directă între Bolojan și președinte, după eșecurile repetate ale guvernelor Tomac și Veștea.

Citește și: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au undă verde pentru preluarea Carrefour România

Citește și: Scandal după prima probă de la Evaluarea Națională 2026. Ce s-a întâmplat

În acest context, devine tot mai clar că timpul este esențial. După săptămâni de incertitudine, presiunea de a forma un guvern funcțional se resimte în toate sectoarele societății.

Propunerea unui guvern minoritar pare să fie cea mai viabilă soluție, iar realizarea unui acord între partidele parlamentare este esențială pentru stabilitatea politică a țării.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum și-a găsit un nou loc de muncă o femeie concediată după 20 de ani. Strategia care a ajutat-o după un an de eșecuri
Cum și-a găsit un nou loc de muncă o femeie concediată după 20 de ani. Strategia care a ajutat-o după un an de eșecuri
Fanatik
Anunț devastator! Sportiva care a participat la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani: „Un talent strălucit”
Anunț devastator! Sportiva care a participat la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani: „Un talent strălucit”
GSP.ro
Dan Alexa a avertizat-o pe Diana Munteanu în legătură cu fiul ei fotbalist: „Să nu ia asta de la taică-su', că se nenorocește!”
Dan Alexa a avertizat-o pe Diana Munteanu în legătură cu fiul ei fotbalist: „Să nu ia asta de la taică-su', că se nenorocește!”
Click.ro
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
TV Mania
„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta...” Ilona Brezoianu a surprins pe toată lumea cu prima imagine a fiului ei. Cu cine seamănă
„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta...” Ilona Brezoianu a surprins pe toată lumea cu prima imagine a fiului ei. Cu cine seamănă
Redactia.ro
A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Citește și...
Prețurile abonamentelor din SuperLiga. Ce echipă vinde cel mai scump și cine e campioană la ticketing
La ce vârstă se pensionează militarii în România vs cei din statele NATO. Diferențe majore între sistemele de pensii. Cum le sunt calculate pensiile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cele mai așteptate seriale ale lunii iulie. Ce pregătesc platformele de streaming
Moment tensionat la Cotroceni. Delegația AUR ridicată de la consultări, George Simion amenință cu suspendarea președintelui
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au undă verde pentru preluarea Carrefour România
Ce mai face „Polițistul în rochie”, la doi ani de când a dat în judecată Poliția Locală București. Cezar Bucur își caută dreptatea la CEDO
Imagini cu Raluca Zenga în costum de baie. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga la 44 de ani. „Viața se mișcă atât de repede”
Anunţ SURPRIZĂ făcut de Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale: „Cea mai terifiantă experiență”
Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale: „Cea mai terifiantă experiență”
Adina Halas, de urgență la spital. A fost implicată într-un accident casnic: „Stupid”
Adina Halas, de urgență la spital. A fost implicată într-un accident casnic: „Stupid”
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Avantaje
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română
Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română
Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. În ce destinație va merge cu toată familia
Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. În ce destinație va merge cu toată familia
Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță cu cei trei copii. Cum s-au afișat în Grecia
Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță cu cei trei copii. Cum s-au afișat în Grecia
Cum arăta Lora în copilărie. Imagini de colecție din albumul de familie al artistei
Cum arăta Lora în copilărie. Imagini de colecție din albumul de familie al artistei
Cornel Păsat, probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu dansatorul 
Cornel Păsat, probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu dansatorul 
Observator News
Staţiunea cu cele mai ieftine preţuri: 8 lei porţia de mici, 12 lei saramura de peşte
Staţiunea cu cele mai ieftine preţuri: 8 lei porţia de mici, 12 lei saramura de peşte
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Redactia.ro
A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Aceasta este cea mai NESĂNĂTOASĂ cafea din comerț! Milioane de oameni o beau în fiecare dimineață
Aceasta este cea mai NESĂNĂTOASĂ cafea din comerț! Milioane de oameni o beau în fiecare dimineață
3 zodii intră în cea mai prosperă perioadă din ultimii ani. Bani și noroc în IULIE 2026
3 zodii intră în cea mai prosperă perioadă din ultimii ani. Bani și noroc în IULIE 2026
Patru zodii intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 12 ani. Jupiter în Leu le poate aduce bani, faimă și succes după 30 iunie
Patru zodii intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 12 ani. Jupiter în Leu le poate aduce bani, faimă și succes după 30 iunie
Schimbarea din somn care poate anunța un risc mai mare de demență. Ce au observat cercetătorii la peste 53.000 de adulți
Schimbarea din somn care poate anunța un risc mai mare de demență. Ce au observat cercetătorii la peste 53.000 de adulți
TV Mania
„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta...” Ilona Brezoianu a surprins pe toată lumea cu prima imagine a fiului ei. Cu cine seamănă
„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta...” Ilona Brezoianu a surprins pe toată lumea cu prima imagine a fiului ei. Cu cine seamănă
Fanii au observat primul detaliu care i-a dat de gol! Florin Ristei nu se mai ascunde și pare pregătit să scrie un nou capitol în viața lui. Imaginile cu noua lui iubită au făcut furori pe internet
Fanii au observat primul detaliu care i-a dat de gol! Florin Ristei nu se mai ascunde și pare pregătit să scrie un nou capitol în viața lui. Imaginile cu noua lui iubită au făcut furori pe internet
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
CSID.ro
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Libertatea
Imagini cu Raluca Zenga în costum de baie. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga la 44 de ani. „Viața se mișcă atât de repede”
Imagini cu Raluca Zenga în costum de baie. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga la 44 de ani. „Viața se mișcă atât de repede”
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 28 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 28 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton