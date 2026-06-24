Hotărârea lui Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni: „Invit partidele parlamentare să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar”

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După consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan propune un guvern minoritar sprijinit printr-un acord între partide. Președintele solicită demararea urgentă a negocierilor pentru formarea unei soluții stabile.
Nicușor Dan propune un guvern minoritar susținut de un acord parlamentar. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat fără desemnarea unui premier, dar cu un mesaj clar: partidele trebuie să găsească urgent o soluție.
Președintele Nicușor Dan a făcut un apel ferm către formațiunile politice, după discuțiile de la Cotroceni din 23 iunie 2026.
„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris acesta pe Facebook.
Cu toate că întâlnirile au fost scurte, mesajul transmis de șeful statului nu lasă loc de interpretări.
„Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a subliniat Nicușor Dan.
În ciuda eforturilor, consultările-fulger nu au dus la alegerea unui nou premier. Totuși, liderii politici au primit un răgaz pentru negocieri.
Ilie Bolojan, reprezentant al PNL, a declarat marți că partidul său ia în calcul varianta unui guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Aceasta a fost și prima întâlnire directă între Bolojan și președinte, după eșecurile repetate ale guvernelor Tomac și Veștea.