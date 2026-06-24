Hotărârea lui Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni: „Invit partidele parlamentare să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan propune un guvern minoritar sprijinit printr-un acord între partide. Președintele solicită demararea urgentă a negocierilor pentru formarea unei soluții stabile.

Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni

Nicușor Dan propune un guvern minoritar susținut de un acord parlamentar. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat fără desemnarea unui premier, dar cu un mesaj clar: partidele trebuie să găsească urgent o soluție.

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel ferm către formațiunile politice, după discuțiile de la Cotroceni din 23 iunie 2026.

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris acesta pe Facebook.

Cu toate că întâlnirile au fost scurte, mesajul transmis de șeful statului nu lasă loc de interpretări.

„Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a subliniat Nicușor Dan.

Citește și: Moment tensionat la Cotroceni. Delegația AUR ridicată de la consultări, George Simion amenință cu suspendarea președintelui

Citește și: Ce să nu faci de Sânziene. Greșeala majoră care atrage ghinionul în dragoste

România are premier interimar de o lună jumătate

În ciuda eforturilor, consultările-fulger nu au dus la alegerea unui nou premier. Totuși, liderii politici au primit un răgaz pentru negocieri.

Ilie Bolojan, reprezentant al PNL, a declarat marți că partidul său ia în calcul varianta unui guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Aceasta a fost și prima întâlnire directă între Bolojan și președinte, după eșecurile repetate ale guvernelor Tomac și Veștea.

Citește și: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au undă verde pentru preluarea Carrefour România

Citește și: Scandal după prima probă de la Evaluarea Națională 2026. Ce s-a întâmplat

În acest context, devine tot mai clar că timpul este esențial. După săptămâni de incertitudine, presiunea de a forma un guvern funcțional se resimte în toate sectoarele societății.

Propunerea unui guvern minoritar pare să fie cea mai viabilă soluție, iar realizarea unui acord între partidele parlamentare este esențială pentru stabilitatea politică a țării.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News