Moment tensionat la Cotroceni. Delegația AUR ridicată de la consultări, George Simion amenință cu suspendarea președintelui

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Delegația AUR, condusă de George Simion, a fost îndepărtată de la masa consultărilor pentru încălcarea protocolului, înainte ca președintele Nicușor Dan să intre în sală. Simion cere includerea partidului în guvernare și avertizează cu suspendarea președintelui.

Delegația AUR, ridicată de la masa consultărilor

Un episod inedit a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni, unde delegația AUR a fost invitată la consultări cu președintele Nicușor Dan. Însă, înainte de începerea discuțiilor oficiale, membrii delegației au fost rugați să părăsească masa negocierilor. Motivul? Nerespectarea protocolului.

Delia Dinu, șefa protocolului Administrației Prezidențiale, a intervenit prompt, solicitând delegației conduse de George Simion să elibereze locurile, deoarece președintele încă nu intrase în sală.

Această situație atipică a avut loc înaintea consultărilor programate la ora 13.30, conform agendei oficiale. George Simion a fost însoțit de prim-vicepreședintele Petrișor Peiu, europarlamentarul Gheorghe Piperea și alți doi lideri de partid.

Citește și: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au undă verde pentru preluarea Carrefour România

Citește și: Ilona Brezoianu, pictorial exclusiv cu băiețelul ei, Matei, pentru BABY UNICA

George Simion amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan

În urma întâlnirii, liderul AUR a lansat un mesaj ferm.

„Voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului și, dacă va continua să încalce voința poporului, soluția logică este să se ajungă la suspendarea lui Nicușor Dan”, a declarat George Simion, citat de Adevărul.

Totodată, acesta a cerut ca președintele și Ilie Bolojan să își clarifice disputele politice, acuzându-i că pun presiune pe români prin „telenovela politică” pe care o întrețin.

Citește și: Ce mai face „Polițistul în rochie”, la doi ani de când a dat în judecată Poliția Locală București. Cezar Bucur își caută dreptatea la CEDO

Citește și: Anunțul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Veștea: „Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”

Contextul acestor consultări este unul tensionat. Luni seară, Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere necesar în Parlament, strângând doar 189 de voturi „pentru” din cele 233 necesare. În semn de protest, parlamentarii AUR au părăsit sala înainte de încheierea votului, George Simion denunțând atmosfera din plen ca fiind „sinonimă cu trădarea”.

Liderul AUR a reiterat că formațiunea sa, fiind al doilea cel mai mare partid din Parlament, trebuie implicată în soluția guvernamentală.

În ciuda controversei, George Simion a ținut să sublinieze: „AUR nu este un partid anti-occidental”.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News