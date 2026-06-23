Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au undă verde pentru preluarea Carrefour România

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Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția prin care Pavăl Holding, compania controlată de frații Dragoș și Adrian Pavăl, urmează să preia operațiunile grupului Carrefour din România. Tranzacția vizează companiile Carrefour România, Supeco Investment, Bringo Magazin și Columbus Active, potrivit unui anunț al autorității de concurență.

Frații Dedeman, la un pas de achiziționarea Carrefour România

Consiliul Concurenții a autorizat tranzacția prin care frații Pavăl intenționează să preia grupul Carrefour în România. Conform analizei, Consiliul Concurenței a evaluat efectele operațiunii pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, în principal alimentare, atât la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestora către consumatorii finali.

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Consiliul a analizat relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, unde retailerii acționează în calitate de cumpărători, dar și relația dintre comercianți și consumatorii finali.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, se arată în comunicatul instituției.

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Consiliul Concurenței a precizat că deși activitățile celor două grupuri implicate în tranzacție nu se suprapun, au fost analizate posibilele efecte asupra pieței, de unde a și dat avizul pozitiv.

Pavăl Holding, prezent în mai multe sectoare economice

Grupul Pavăl Holding este controlat de Dragoș și Adrian Pavăl și este prezent în România prin mai multe companii din diverse domenii de activitate. Cea mai cunoscută este rețeaua de magazine de bricolaj Dedeman.

Grupul are activități și în domeniul comercializării produselor farmaceutice și parafarmaceutice, al produselor de larg consum alimentare și nealimentare, în special destinate copiilor și familiilor, al fabricării de materiale pentru construcții, întreținerii și reparațiilor auto, dar și în domeniul dezvoltării imobiliare și al închirierii de bunuri.

Pe de alta parte, grupul carrefour este prezent în România prin mai multe formate comerciale, operând hipermarketuri sub brandul Carrefour, supermarketuri Carrefour Market, magazine Carrefour Express și magazine Supeco de discount.

Consiliul Concurenței a spus că decizia de autorizare va fi publicată pe site-ul instituției, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Tranzacția vizează preluarea Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

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