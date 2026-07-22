Libertatea.ro, lider în presa scrisă în iunie 2026, fiind cea mai citată publicație

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Libertatea.ro a fost cea mai citată publicație din presa scrisă în iunie 2026, cu subiecte utile și investigații despre infrastructura rutieră și legislație. Articolele despre noile reguli de circulație au atras atenția națională.

Libertatea conduce clasamentul media în iunie 2026

Libertatea.ro își consolidează poziția de lider în jurnalismul scris, devenind cea mai citată publicație din presa scrisă în luna iunie 2026. Potrivit unei analize realizate de MediaTRUST, articolele de investigație și subiectele utilitare publicate de Libertatea.ro au fost intens preluate de alte redacții, confirmând relevanța și impactul editorial al publicației.

Articolele Libertatea.ro ce au generat cele mai multe preluări au fost cele axate pe infrastructura rutieră și legislația auto, oferind explicații detaliate despre noile reguli de circulație și sancțiuni rutiere.

De asemenea, investigațiile privind implementarea sistemului e-SIGUR, rețeaua națională de camere și radare performante destinate monitorizării vitezei și prevenirii accidentelor, au fost pe primele pagini ale multor publicații.

Un alt material remarcabil, care a atras atenția presei, a fost cel despre includerea Transfăgărășanului pe locul patru în clasamentul internațional al celor mai spectaculoase trasee pentru vehicule electrice. Acest subiect a rezonat în mod special, îmbinând pasiunea pentru turismul autohton cu tendințele globale în domeniul mobilității verzi.

Lider în topul presei scrise

În competiția acerbă din mass-media, Libertatea.ro și-a adjudecat locul întâi în topul celor mai citate publicații din presa scrisă, cu un total impresionant de preluări.

Pe pozițiile următoare s-au clasat cotidianul Adevărul cu 908 citări, urmat de Fanatik cu 628 de preluări. Topul 5 este completat de Ziarul Financiar (485 citări) și Click (301 citări).

În ceea ce privește clasamentul general al surselor media din România, care include televiziuni, site-uri web, publicații tipărite și radio, Libertatea.ro și-a asigurat un onorabil loc trei, fiind devansată doar de posturile de televiziune Digi 24 (1.677 de citări) și Antena 3 CNN (1.241 de mențiuni). Aceasta performanță reflectă poziția puternică a publicației în peisajul media național.

Distribuția citărilor în media românească

Potrivit raportului MediaTRUST, în luna iunie 2026 au fost analizate peste 40.000 de materiale jurnalistice, dintre care 15.581 au fost considerate citări efective între redacții.

Dominând peisajul mediatic, posturile de televiziune au generat 36% din totalul preluărilor, urmate îndeaproape de site-urile web cu 35%.

Presa scrisă, în ciuda provocărilor aduse de era digitală, își păstrează un rol important, contribuind cu 25% din total. În schimb, posturile de radio au avut o contribuție mai modestă, cu doar 4% din citări.

Topul celor mai citate surse de informații din România pentru iunie 2026 reflectă o competiție strânsă între platformele de știri online și posturile TV. Pe lângă Libertatea.ro și publicațiile menționate anterior, în clasament se mai regăsesc profit.ro (658 citări), stiripesurse.ro (607 citări), TVR (562 citări) și hotnews.ro (497 citări), confirmând diversitatea peisajului media românesc.

Sursă foto: Libertatea

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