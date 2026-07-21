Salariul președintelui Nicușor Dan crește cu 8.000 de lei pe noua lege a salarizării. Cu cât cresc veniturile celorlalți politicieni

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Salariile politicienilor români vor crește etapizat până în 2031, conform noii legi a salarizării. Președintele țării, Nicușor Dan, va avea o majorare de 8.000 lei, ajungând la 32.800 lei brut. Proiectul a fost trimis Parlamentului, care urmează să îl voteze.

Salariul lui Nicușor Dan crește cu 8.000 de lei

Noua lege a salarizării, propusă de Ministerul Muncii și aflată acum pe masa Parlamentului, promite majorări salariale etapizate pentru demnitarii din România.

Potrivit Libertatea, Nicușor Dan va beneficia de cel mai mare salariu, ajungând în 2031 la 32.800 de lei brut, față de 24.960 de lei în 2026. Creșterea va avea loc treptat, cu primele majorări aplicate între 2026 și 2027, când salariul brut al președintelui va crește la 26.527 de lei.

La nivel guvernamental, premierul României, care în prezent câștigă un salariu brut de 23.920 de lei, va beneficia de o creștere semnificativă, atingând 30.750 de lei în 2031. Prima majorare, de 5%, va fi aplicată în perioada 2026-2027, când salariul va ajunge la 25.297 de lei.

Miniștrii, care în momentul de față câștigă 21.840 de lei brut, vor avea și ei o creștere de 22% până în 2031, când vor ajunge la un salariu de 26.650 de lei. Însă, pentru următorii doi ani, se prevede o creștere mai modestă, până la 22.796 de lei.

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Cu cât vor crește salariile parlamentarilor

Salariile parlamentarilor vor cunoaște și ele o creștere considerabilă. Conform aceleiași surse, șefii Camerei Deputaților și Senatului, care în prezent au o indemnizație brută de 23.920 de lei, vor ajunge la 30.750 de lei în 2031.

Vicepreședinții celor două camere vor trece de la 22.256 de lei la 26.650 de lei. Cât despre deputații și senatorii fără funcții de conducere, aceștia vor beneficia de o creștere de 31% până în 2031, moment în care vor câștiga 24.600 de lei brut, față de 18.720 de lei în 2026.

Liderii partidelor parlamentare vor avea și ei venituri majorate, de la 20.800 de lei la 26.650 de lei brut.

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Secretarii de stat vor beneficia de o creștere cumulată de 25%, de la 16.640 de lei brut în 2026 la 20.910 de lei în 2031. Totuși, aceștia nu vor primi majorări în primii doi ani, următoarea creștere fiind prognozată abia pentru 2028, când indemnizația lor va ajunge la 17.097 de lei.

Deși proiectul noii legi a salarizării a fost trimis deja către Parlament, implementarea sa depinde de votul legislativului, mai ales în condițiile unui guvern interimar.

PSD își exprimă rezerve față de forma propusă de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și organizează consultări pentru a decide asupra unei poziții unitare.

Sursă foto: Hepta

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