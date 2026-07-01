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Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii prezidențiali au depășit veniturile președintelui

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Președintele Nicușor Dan și-a făcut publică declarația de avere, iar ceea ce a surprins pe toată lumea a fost faptul că președintele are venituri mult mai mici decât consilierii săi.

Ce avere are Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a publicat recent cea mai nouă declarație de avere a președintelui Nicușor Dan, iar documentul de 33 de pagini scoate la iveală detalii extrem de interesante despre stilul de viață al șefului statului.

În timp ce majoritatea politicienilor se mândresc cu vile somptuoase și mașini de lux, Nicușor Dan păstrează o linie surprinzătoare pentru un șef de stat:

Bunuri imobile: Președintele nu deține nicio casă sau apartament pe numele său. Singura sa proprietate imobiliară rămâne terenul intravilan de 7.460 mp cumpărat în 2007 la Predeal.

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Mașina oficială din timpul liber: În garajul său se află același autoturism Citroën fabricat în anul 1986.

La capitolul financiar, președintele stă mult mai bine în comparație cu anii trecuți. Nicușor Dan declară în conturile curente aproximativ 1.285.000 de lei și 167 de euro, mare parte din sume fiind deschise în anul 2025 în contextul electoral.

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În ultimul an fiscal, Nicușor Dan a cumulat venituri din două funcții: o indemnizație de 93.567 lei ca Președinte al României și 127.146 lei din perioada în care a ocupat funcția de Primar General al Capitalei. În document sunt trecute și alocațiile celor doi copii ai săi, în valoare de 3.504 lei fiecare.

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Ce datorii are Nicușor Dan

Deși are conturile pline de banii de campanie, președintele are și datorii destul de mari, acumulate în timp. Acesta are un credit bancar de 100.000 de euro la Garanti Bank (scadent în 2032) și alte două datorii către persoane fizice (Gențiana Dănilă și Claudia Dan), care însumează 52.000 de euro, ambele cu scadență în anul 2028.

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Veniturile consilierilor prezidențiali

Radu Burnete, consilier la Palatul Cotroceni, a încasat în 2025 suma impresionantă de 600.000 de lei. Din aceștia, doar 76.656 de lei provin din activitatea sa la Administrația Prezidențială, restul fiind obținuți din funcția sa de la Confederația Patronală Concordia, unde a câștigat 525.066 de lei în doar jumătate de an.

Martina Orlea, una dintre cele mai recente consiliere, demonstrează că succesul nu are granițe. Activitatea sa în Marea Britanie i-a adus un câștig de 83.140 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 485.000 de lei. Comparativ, salariul anual al președintelui Nicușor Dan este mult mai modest.

Marius Lazurca, consilier specializat în afaceri externe și securitate națională, a avut un câștig total de aproximativ 516.662 de lei. Venitul său a fost compus din 110.652 de dolari (aproximativ 480.000 de lei) și salariul de 36.662 de lei de la Administrația Prezidențială.

Dacian Cioloș, un alt consilier prezidențial, a obținut 340.325 de lei din consultanță. La 56 de ani, fostul europarlamentar mai are de așteptat aproape un deceniu pentru a beneficia de pensia aferentă activității sale din Parlamentul European.

Consilierul pe teme constituționale, Cosmin Filatov, a avut câștiguri impresionante din avocatură, încasând 500.589 de lei. În schimb, venitul său de la Palatul Cotroceni a fost de doar 13.000 de lei.

Sursă foto: Hepta

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