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Românii se confruntă cu un nou val de majorări de prețuri chiar de la jumătatea acestui an. Începând de miercuri, 1 iulie 2026, intră în vigoare o serie de modificări tarifare și economice care vor afecta considerabil bugetul multor familii.

De la utilitățile de bază și până la costurile zilnice din trafic, cetățenii vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar, totul pe fondul unor ajustări legislative și al unui blocaj politic la nivel înalt care împiedică prelungirea unor măsuri de protecție socială.

Apa și canalizarea se scumpesc de la 1 iulie

Serviciile de apă potabilă, canalizare și epurare înregistrează creșteri semnificative de tarife în mai multe județe din țară, în urma deciziilor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Majorările nu sunt uniforme, ci variază în funcție de planurile operatorilor regionali, însă în anumite zone impactul cumulat pe factură ajunge la aproape 30%.

Printre județele cele mai afectate se numără Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Sibiu, Brașov și Timiș. În aceste regiuni, prețul pentru un metru cub de apă potabilă sare de pragul de 8 sau 9 lei fără TVA. De exemplu, în Ilfov clienții vor plăti aproximativ 8,25 lei pe metrul cub de apă și 8,85 lei pentru canalizare, în timp ce în Timișoara tarifele ajung la aproximativ 9,4 lei pentru apă și 9,5 lei pentru canalizare. În zona Voluntari-Ilfov, taxa de canalizare a crescut izolat cu peste 34%, notează Antena 1.

Prețul combustibilului crește și el

O altă lovitură majoră este administrată șoferilor, care vor plăti mult mai mult pentru fiecare plin de combustibil realizat la stațiile de alimentare. Începând cu 1 iulie 2026, expiră oficial măsura de plafonare a adaosului comercial la carburanți. Din cauza instabilității politice și a faptului că în acest moment țara nu este condusă de un Guvern cu puteri depline care să poată emite ordonanțe de urgență pentru prelungirea actului normativ, prețurile de la pompă scapă de sub control.

Experții în economie și datele din piață arată că absența acestei protecții tarifare va scumpi benzina cu aproximativ 20 de bani pe litru. Situația este și mai dificilă în cazul motorinei, unde majorarea estimată este cuprinsă între 30 și 50 de bani pe litru, blocajul negocierilor politice fiind decontat direct din buzunarele conducătorilor auto.

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Amenzi mai mari pentru șoferi

Pe lângă costurile mari de alimentare, șoferii din România vor fi sancționați mult mai drastic în trafic de la 1 iulie 2026. Schimbarea vine automat, ca o consecință directă a creșterii salariului minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, aprobată prin Hotărâre de Guvern. Deoarece Codul Rutier prevede că un punct-amendă reprezintă exact 5% din valoarea salariului minim brut, valoarea acestuia crește automat de la 202,5 lei la 216,25 lei, marcând o majorare de 6,8%, conform Libertatea.

Sistemul de puncte de penalizare rămâne neschimbat, însă sumele totale de plată pentru contravenții cresc proporțional pentru toate clasele:

Pentru clasa I de sancțiuni (2-3 puncte), amenzile devin cuprinse între 432,50 și 648,75 lei.

Pentru clasa a II-a (4-5 puncte), penalizările ajung între 865 și 1.081,25 lei.

Pentru clasa a III-a (6-8 puncte), tarifele variază între 1.297,50 și 1.730 lei.

Pentru clasa a IV-a (9-20 puncte), șoferii riscă amenzi uriașe, între 1.946,25 și 4.325 lei.

Pentru clasa a V-a, aplicată exclusiv persoanelor juridice (21-100 puncte), amenzile pot atinge un maxim de 21.625 lei.

Reprezentanții Poliției Române reamintesc faptul că regulile de aplicare nu s-au modificat, iar conducătorii auto își păstrează în continuare dreptul de a achita doar jumătate din minimul amenzii primite, dacă plata este efectuată în termenul legal prevăzut de lege.

Foto – arhivă

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