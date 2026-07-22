Sondaj: Vor românii democrație? Peste 46% ar accepta un regim autoritar

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Cel mai recent sondaj INSCOP arată că românii au păreri împărțite când vine vorba despre modul în care ar trebui condusă țara. O parte dintre respondenți susțin democrația, chiar dacă aceasta presupune dezbateri și conflicte politice, în timp ce alții spun că ar accepta un regim mai puțin democratic dacă acesta ar aduce mai multă ordine și stabilitate.

Sondaj: românii ar accepta un regim autoritar

Întrebați ce variantă li s-ar potrivit mai bine, 47,2% dintre respondenți au declarat că ar prefera democrație, cu toate că implică mai multe conflicte și dezbateri.

Totuși, 46,3% ar accepta un regim mai puțin democratic dacă acesta ar asigura mai multă ordine și stabilitate.

Dintre cei care ar prefera un regim mai puțin democratic, cei mai mulți respondenți sunt votanți AUR:

AUR – 59%

PSD – 45%

PNL – 27%

USR – 14%

Sondajul arată că ideea unui regim autoritar este susținută mai ales de persoanele cu un nivel mai redus de educație. Astfel, 60% dintre cei cu studii primare ar accepta o astfel de variantă, comparativ cu 48% dintre cei cu studii medii și 24% dintre cei cu studii superioare.

În același timp, „60,6% dintre respondenți au declarat că „este mai important ca puterea să fie controlată democratic, chiar dacă deciziile sunt luate mai lent”, în timp ce 29,5% spun că „este mai important ca deciziile să fie luate rapid, chiar dacă puterea este controlată democratic într-o măsură mai redusă”.

Sondajul a fost realizat în perioada 13–16 iulie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Marja de eroare este de ±2,95%, iar nivelul de încredere al rezultatelor este de 95%.

Ce partid preferă românii

Un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PNL s-ar clasa pe locul al doilea, cu 22,4% din intențiile de vot. Față de luna aprilie, partidul a înregistrat cea mai mare creștere, urcând de la 14,2%.

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PSD se află pe locul al treilea, cu 17,9% din intențiile de vot, în timp ce USR este cotat cu 10,5%, iar UDMR cu 4,9%. Potrivit sondajului, partidele S.O.S. România și POT nu ar trece pragul electoral de 5% necesar pentru a intra în Parlament.

În ceea ce privește actuala criză politică, 33,2% dintre respondenți consideră că organizarea alegerilor anticipate ar fi cea mai bună soluție. Alte variante indicate au fost refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR (11,4%), formarea unui guvern tehnocrat (11,3%), un guvern AUR-PSD (6,8%) și revenirea la sistemul de rotativă (5,7%).

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Sondajul a fost realizat în perioada 30 iunie – 3 iulie, telefonic și online, pe un eșantion de 1.774 de persoane, având o marjă de eroare de ±2,8%.

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