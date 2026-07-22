Gabriela Cristea, anunț după 13 ani de relație cu Tavi Clonda. Ce a transmis prezentatoarea Tv: „Dacă aș putea să mă întorc în timp…” 

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Gabriela Cristea a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei, Tavi Clonda. Fosta prezentatoare Tv a scris un mesaj plin de emoție despre căsnicia ei cu tatăl fetițelor sale. Iată ce a transmis partenerului său.

Gabriela Cristea, poveste emoționantă despre începuturile relației cu soțul ei

Prezentatoarea Tv a făcut dezvăluiri despre începuturile poveștii ei de iubire alături de Tavi Clonda. Vedeta a recunoscut că dacă cine i-ar fi spus acum 13 ani că va ajunge să trăiască o astfel de iubire, ar fi privit cu scepticism totul.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt părinții a două fetițe minunate și au trecut împreună prin momente dificile, dar care le-a întărit relația.

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În mesajul ei, vedeta a vorbit despre parcursul relației, despre cum au trecut prin momentele tensionate, dar și despre cele mai frumoase clipe din viața lor. Gabi Cristea s-a arătat recunoscătoare pentru felul în care ea și partenerul ei au reușit să rămână o echipă, indiferent de câte obstacole au apărut în viața lor.

Mai mult, vedeta spune că ar vrea să îi transmită tinerei de acum 13 ani că urmează să întâlnească bărbatul care îi va schimba viața.

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„Dacă aș putea să mă întorc în timp acum 13 ani, m-aș opri pentru câteva secunde lângă fata care eram atunci și i-aș spune doar atât: «Vezi băiatul acela? O să-l iubești mai mult decât îți imaginezi acum. O să te enerveze. O să te facă să râzi. O să vă certați. O să vă împăcați. O să construiți o familie. O să vă țineți de mână când vă va fi greu și o să dansați când nu va exista niciun motiv. Iar, într-o zi, într-un orășel vechi din Italia, o să faceți niște poze fără să știți că cel mai frumos lucru din ele nu sunt zidurile vechi, ci anii care au trecut peste voi fără să vă despartă.» Pentru că unele povești nu trebuie explicate, trebuie doar trăite.”

Ce spune despre propria căsnicie

Gabriela Cristea a făcut declarațiile în contextul în care tot mai multe persoane publice au divorțat pe tot parcursul anului 2025 și în prima jumătate a anului 2026. Ea se mândrește cu echilibrul pe care îl are familia ei și spune că este foarte importantă dorința de a menține echilibrul în cuplu.

„Trebuie să fii constant și să îți dorești cu adevărat asta pentru că nu există zi de la Dumnezeu să nu apară vreun obstacol! Mai avem și noi discuții… Te rogi la Dumnezeu în fiecare zi pentru sănătatea mintală a familiei tale!”, a continuat vedeta mesajul emoționant.

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