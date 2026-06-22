Gabriela Cristea, dezvăluiri despre soacra sa. „Experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase!” Cum se înțelege cu mama lui Tavi Clonda

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Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul românesc. Împreună din anul 2013 și părinți mândri ai două fetițe, Victoria Bella Margot și Iris Thea Selena, cei doi au reușit de-a lungul timpului să își construiască o familie armonioasă.

Prezentă recent la un eveniment monden, vedeta de televiziune a decis să dea cărțile pe față și a vorbit, în exclusivitate, despre un subiect care stârnește mereu curiozitate: relația pe care o are cu mama soțului ei. Spre surprinderea multora, prezentatoarea TV nu are decât cuvinte de laudă la adresa soacrei sale.

O surpriză plăcută după experiențe din trecut „mai aricioase”

Apropierea dintre Gabriela Cristea și mama lui Tavi Clonda s-a realizat extrem de natural. Vedeta a recunoscut sincer că a pășit în această relație cu oarecare rețineri, influențată de experiențele neplăcute din trecutul ei amoros. Totuși, atitudinea caldă și relaxată a soacrei a topit imediat orice gheață și a transformat complet dinamica din familie.

„Am avut norocul sau privilegiul, cum vrei tu să-i spui, să am o soacră mișto și super deșteaptă. Vreau să spun că-i mult mai înțeleaptă decât mine, adică… poate și pentru că experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase. Știi cum e, nu știi cum reacționează… Și când am văzut eu că ea e foarte deschisă și foarte mișto…”, a mărturisit Gabriela Cristea, potrivit Spynews.ro.

Avantajul major care a transformat-o pe soacră într-o femeie empatică

În viziunea prezentatoarei TV, un factor decisiv în comportamentul exemplar al soacrei sale este faptul că aceasta nu a crescut doar un băiat, ci are și o fiică. Acest detaliu i-a oferit mamei lui Tavi Clonda o perspectivă mult mai amplă asupra sentimentelor unei femei care intră într-o nouă familie.

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„Dar bine, știi care-i avantajul? Soacra mea are și fată. Nu e mamă doar de băiat, știi? Și atunci își dorește ca fiica ei să fie bine și atunci știe că e bine să trateze și ea la rândul ei… Și mai e un lucru. Femeia este atât de deșteaptă încât a zis așa: Dacă copilul meu e fericit, și eu sunt fericită. Ce-l face pe el fericit mă face și pe mine fericită”, a explicat vedeta de televiziune.

Lecția de viață pe care Gabriela Cristea o recomandă tuturor mamelor

Dincolo de liniștea din propriul cămin, Gabriela Cristea consideră că filosofia de viață a soacrei sale ar trebui să devină un standard pentru orice părinte din România. Vedeta este de părere că egoismul sau posesivitatea mamelor nu fac altceva decât să distrugă căsniciile copiilor, în timp ce secretul fericirii stă tocmai în capacitatea de a le respecta independența și alegerile.

„Și cred că ăsta este un secret pe care ar trebui să-l învețe toate mamele, indiferent că sunt mame de fete sau de băieți. O femeie inteligentă, asta-ți spun, că n-ar trebui”, a conchis Gabriela Cristea, subliniind că prioritatea absolută a unui părinte trebuie să rămână, întotdeauna, fericirea pură a propriului copil.

Foto – Facebook / Instagram

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