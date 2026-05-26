Gabriela Cristea, reacție după ce s-a spus că Tavi Clonda ar câștiga mai puțini bani decât ea. Câți bani face soțul ei: „Nu ne mai afectează asta”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au vorbit despre viața de familie și felul în care își împart responsabilitățile, de când vedeta a decis să ia o pauză de la televiziune. Cei doi au abordat și subiectul banilor, explicând cum își împart veniturile, dar și diferențele dintre cât câștigă cei doi. Iată cum stau lucrurile.

Cine câștigă mai mult în familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Vedeta a decis să ia o pauză din televiziune și să se concentreze pe conținutul din mediul online.

Mulți au spus că Gabriela Cristea ar câștiga mai mulți bani decât Tavi Clonda, iar acum, fostă prezentatoare a răspuns speculațiilor și a explicat că în familia ei, nu a existat niciodată un motiv de competiție și că inclusiv finanțele sunt gestionate împreună.

Ea a precizat că soțul ei câștiga aproape cât câștiga și ea și au fost momente în care a câștigat mai mult decât ea.

„Păi situația este foarte simplă. Veniturile lui Tavi sunt cam pe acolo cu veniturile mele. Nu înseamnă că, dacă nu se vede ce face Tavi, nu muncește. El produce aproape la fel de mulți bani ca mine și a avut și momente când a produs mai mulți bani decât mine, dar la noi nu s-a pus în discuție asta, pentru că noi toate lucrurile le facem în comun, toate cheltuielile le avem la comun și pe noi nu ne-a afectat, noi știm foarte bine cine suntem, cum suntem și atunci nu ne mai afectează asta”, a spus vedeta pentru viva.ro.

Tavi Clonda a vorbit și el despre cum este să ai o parteneră puternică.

„Apropo de venituri, eu sunt de părere că echipa contează. Mi s-a spus de la începutul relației: ‘Ești sigur? Poți, vrei cu o femeie puternică lângă tine?’ Nu oricine ar fi în stare să stea lângă o femeie puternică, doar un bărbat adevărat. Nu vreau să mă laud singur, nu mi-au murit lăudătorii, dar din ce mi-am dat seama pe parcurs nu este ușor”, a spus artistul.

Cum stau lucrurile în familia Cristea-Clonda

Tavi Clonda a explicat că de-a lungul timpului, au existat momente în care el a câștigat mai mult și momente în care soția lui a fost cea care a întreținut familia.

„Iar partea cu veniturile… Uneori câștig eu. De exemplu, în pandemie numai eu am lucrat, am fost la Te cunosc de undeva! și numai eu am câștigat bani o perioadă bună, în 2020. Apoi, am rămas acasă cu copiii și a câștigat ea. Cântări sunt o perioadă, alteori nu sunt – iarna mai puține, vara mai multe”.

