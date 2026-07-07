Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Gabriela Cristea a mărturisit că a slăbit 30 de kilograme cu ajutorul injecțiilor Mounjaro. Cu toate acestea, vedeta a decis să fie sinceră până la capăt și vorbească și despre efectele adverse.

Gabriela Cristea, adevărul despre injecțiile Mounjaro

Fosta prezentatoare afișează o siluetă perfectă, iar asta pentru că a reușit să slăbească spectaculos cu injecțiile minune, la care tot mai multe vedete apelează. Ea a explicat că transformarea a fost atent supravegheată de un medic, însă a decis să îi atenționeze pe cei care aleg să urmeze un astfel de tratament fără recomandare de la specialist.

„Am un an de zile de când m-am apucat și am făcut tratament cu inhibitori, sub supraveghere medicală. Am chiar un medic diabetolog care mă și supervizează, mă supraveghează și care este o super profesionistă, care m-a ajutat să slăbesc încet, dar bine. Pentru că e foarte important acest aspect”, a explicat vedeta pentru Wowbiz.

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda, confesiuni despre casa din Italia, secretul relației lor și cum își cresc fetele: „Foarte important, dragi părinți” / Exclusiv

Mai mult, ea a spus că s-a hotărât să vorbească deschis despre aceste tratamente, pentru că există preconcepții care nu au legătură cu realitatea.

„În anul ăsta nu m-am stresat deloc și m-am simțit super bine. Ceea ce este important. Am hotărât să vorbesc despre tratamentele astea pentru că sunt un subiect tabu, pentru că oamenii nu sunt informați și au niște preconcepții care nu au nicio legătură cu realitatea și mai sunt nișe neaveniți care vin și spun niște inepții care nu au legătură cu realitatea.

Încerc să îi fac pe oameni să conștientizeze că e important să fie supravegheați de medic, nu să facă după ureche, pentru că din păcate am auzit că-s mulți care fac așa. și au rezultate, dar sunt și consecințe care spun că nu sunt tocmai ok.

Citește și: Ce spune Gabriela Cristea despre revenirea în televiziune. De ce a refuzat ofertele primite

În primul rând că un medic te supervizează, eu fac analize cam la 3-4 luni odată. Acum probabil că o să răresc și o să ajung spre 6 luni, pentru că deja am intrat în zona de scădere a tratamentului. Și mă simt și foarte bine”, a explicat vedeta.

„Mi-a fost rău câte o săptămână”

Gabriela Cristea a vorbit și despre partea mai puțin frumoasă a tratamentului cu Mounjaro. Ea a povestit că a mâncat la un moment dat fast food și i-a fost extrem de rău.

„Ce te ajută…tratamentul ăsta este să te învețe într-un an de zile, minim un an trebuie să ții tratamentul ăsta, este cum să mănânci. Pentru că efectiv și dacă ești needucat și dacă ești hapsân cu mâncarea, nu poți.

Citește și: Gabriela Cristea, despre brandul de bunătăți artizanale de care se ocupă: „Un produs bun nu trebuie să facă niciodată compromisuri!”

Eu, de exemplu, am mâncat de două ori junk food într-un an de zile pentru că, o dată nu am simțit nevoia. Am mâncat, efectiv, din amintiri, hai că nu am mai mâncat demult. Și am mâncat de două ori și mi-a fost rău de fiecare dată câte o săptămână. E un fel de a spune că am mâncat junk food, pentru că am mâncat trei guri dintr-un cheesburger și două aripioare. Și de fiecare dată mi-a fost rău câte o săptămână. Și atunci când nu te simți bine și ai disconfort…

Iar apropo de efectele adverse, sunt efecte adverse doar dacă mănânci prost. Cel puțin în cazul meu. Și într-adevăr am mai avut ceva simptome care s-au rezolvat într-o săptămână, când am mărit dozele. La schimbarea de doză. Am avut nișe stări de greață, dar suportabile, nu e nimic ieșit din comun”, a mai explicat vedeta.

Urmărește-ne pe Google News