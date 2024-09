Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza intrevențiilor estetice. Vedeta a împlinit 57 de ani

O persoanlitate de televiziune din SUA a ajuns de nerecunoscut la 57 de ani, în urma procedurilor estetice pe care și le-a făcut la nivelul feței.

Tamra Judge, de nerecunsocut după cele mai recente intervenții estetice

Tamra Judge, vedeta din The Real Housewives of Orange County, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod atipic, aflându-se în recuperare după mai multe intervenții estetice printre care un lifting al sprâncenelor, o procedură de depigmentare cu peeling chimic și una de rejuvenare a tenului cu laser CO2.

La începutul săptămânii, Tamra a postat pe Instagram mai multe fotografii cu înfățișarea ei actuală, făcându-le celor aproape două milioane de urmăritori ai o actualizare a stării sale.

Postând un videoclip filmat de aproape care afișează chipul ei crăpat și decojit, ea a scris în desciere: „Așadar, astăzi este de fapt ziua a treia – făc totul pas cu pas… literalmente. La mulți ani mie! Din anumite motive am crezut că ieri a fost ziua a treia și de fapt este astăzi. Aceasta este cea mai proastă zi din toate și se întâmplă să fie de ziua mea.”

Postarea vine după ce, duminică, ea le-a spus fanilor pe Instagram că simte cum pielea „o să i se spargă”.

„Nu știu cum se poate înrăutăți totul. Abia deschid ochii”, a împărtășit ea la acea vreme.

Ea a explicat: „Umflarea este de la laserul CO2. Sunt umflată până la piept. Vă puteți imagina cum se simte. Gâtul mă doare puțin, după ce am fost intubată . Doar să vă țin la curent cu asta.

Umflăturile sunt destul de serioase, dar nu dor cu adevărat. Pur și simplu simt că mă strânge pielea”, a declarat ea așteptând cu nerăbdare să se vindece.

„Dr. Mowlds îmi promite că schimbarea va fi radicală după asta, așa că sunt încântată. Dar, în general, chipul meu arată ca și cum ar trebui să arate: drăguț și crocant„, a dezvăluit ea.

Vedeta a mai trecut acum câțiva ani prin diverse operații și intervenții

Nu este prima oară când vedeta aplează la ajutorul medicilor pentru diverse intervenții. În trecut ea și-a mai făcut unele proceduri, dar acum a simțit că este nevoie de o nouă schimbare în ceea ce o privește.

„În urmă cu șapte ani, am avut un lifting în partea inferioară a feței, dar am sărit peste partea superioară – ca și cum am pictat casa, dar am uitat ornamentele”, a explicat ea cum ceva vreme.

În octombrie 2023, Judge a dezvăluit pe rețelele de socializare că a fost internată pentru o obstrucție intestinală după ce a suferit dureri de stomac.

Înainte de aceasta, ea a suferit o intervenție chirurgicală de urgență salvatoare pentru hernie strangulată în 2012. Procedura a lăsat-o cu zona ombilicală deteriorată, decentrată, iar în decembrie 2022, a decis să facă o abdominoplastie corectivă pentru a rezolva problema. .

„A fost unul dintre cele mai dureroase lucruri pe care le-am făcut vreodată în viața mea”, a spus Judge pentru PEOPLE în februarie 2023 despre această experiență. „Dumnezeu știe că am mai fost sub cuțit, dar recuperarea din asta a fost mai rea decât orice. Am mai trecut prin dureri, adică am născut patru copii și chiar și asta a fost mai ușor!” – și-a amintit ea.

