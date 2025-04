Ela Crăciun poartă până la 3 ținute diferite în fiecare zi! „Deși pare complicat, pentru mine a devenit o rutină” / Exclusiv

Ela Crăciun, prezentatoarea emisiunii „Numai de bine”, difuzată la Antena 3 CNN, poartă chiar și 3 ținute pe zi, în funcție de program.

Una dintre cele mai active femei din showbiz-ul românesc, Ela Crăciun se împarte zilnic între carieră și viața de familie. Influencer de succes, realizatoare TV și mamă dedicată, ea reușește să facă față provocărilor zilnice cu energie și eleganță. Tocmai din acest motiv, Ela Crăciun ajunge să schimbe până la trei ținute pe zi. Totul pentru a se adapta perfect fiecărui context în care se află.

Ela Crăciun poartă până la 3 ținute diferite zilnic: „Vreau să mă simt bine și să fiu mereu în formă”

„Diminețile mele încep devreme, iar prima ținută este, de obicei, una casual, pentru că trebuie să îi duc pe copii la școală. Apoi, dacă am filmări pentru emisiunea mea, schimb ținuta cu una mai elegantă, potrivită pentru televiziune. Pe parcursul zilei, am și întâlniri de business, așa că îmi aleg o vestimentație mai office. Fiecare moment are nevoie de o ținută potrivită. Iar eu vreau să mă simt bine și să fiu mereu în formă”, a declarat Ela Crăciun.

Pentru Ela Crăciun schimbarea frecventă a ținutelor nu este un moft, ci o necesitate. „Fiecare context cere o abordare diferită. La un eveniment trebuie să arăt elegant, la o întâlnire de business adopt un stil office. Iar pentru filmări aleg haine care arată bine pe cameră. Deși pare complicat, pentru mine a devenit o rutină”, a mai adăugat celebra mămică.

Pe lângă filmările pentru emisiunea sa și podcast, Ela Crăciun este activă pe rețelele sociale, unde interacționează constant cu publicul său. De asemenea, atunci când timpul îi permite, participă la evenimente mondene și prezentări. Ceea ce o determină să fie mereu pregătită din punct de vedere vestimentar.

Ela Crăciun se simte bine în pielea ei. „Să postez o poză în care am celulită, vergeturi și alte imperfecțiuni, și să nu simt nevoia să le ascund, este o victorie pentru mine”

Fie că este prezentă la un eveniment, la filmări sau la o întâlnire cu părinții de la școala copiilor, Ela Crăciun reușește să își mențină stilul impecabil și să inspire prin felul în care își organizează viața.

Vedeta își alege ținute în care să se simtă bine. În trecut, ea a vorbit și despre lupta ei cu greutatea și faptul că cele trei sarcini și-au lăsat amprente pe trupul ei. Ela Crăciun este însă atentă la alimentație și adoptă un stil de viață sănătos, în așa fel încât să se mențină la același număr de kilograme.

„Să postez o poză în care am celulită, vergeturi și alte imperfecțiuni, și să nu simt nevoia să le ascund, este o victorie pentru mine. Este un sentiment de dragoste pentru mine”, scria Ela Crăciun, pe Facebook, în urmă cu doi ani.

Ea a recunoscut, la un moment dat, că a urmat diete drastice pentru a ajunge la greutatea dorită. „După mulți ani în care m-am luptat cu celulita, kilogramele în plus și alte imperfecțiuni care mă stresau, simt în sfârșit că sunt bine cu mine. Ani de zile, slăbitul a reprezentat o prioritate pentru mine. Mergeam la sală și țineam diete pentru că trebuia.

Simțeam o presiune socială enormă, mai ales prin prisma jobului meu. Făceam toate lucrurile pentru că mă simțeam obligată. În momentul în care am început să mă iubesc și să fac pace cu mine, au început să apară și rezultatele. Am renunțat la curele drastice de slăbire. Am reînvățat să mănânc astfel încât să mă hrănesc, dar să mă și bucur de micile plăceri culinare”, mai spunea ea atunci.

Foto: Instagram.com/ Arhivă personală

