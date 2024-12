Sam Smith și iubitul, Christin Cowan, surprinși în ipostaze tandre pe stradă. Cum au fost fotografiați

Sam Smith și iubitul lui, Christin Cowan, și-au confirmat public relația amoroasă în mai, la Gala Met 2024, deși s-a spus că formau un cuplu de câțiva ani, din 2022. Cei doi nu se mai feresc acum să se afișeze în ipostaze tandre în public, iar paparazzi i-au surprins sărutându-se pe stradă, în timpul unei ieșiri în oraș.

Sam Smith și Christin Cowan, sărut pasional pe stradă

Cântărețul și iubitul său, Christian Cowan, au fost fotografiați în timp ce se sărutau în mijlocul străzii, după ce au iești să ia prânzul în cartierul West Village din Manhattan.

Sam a optat pentru o ținută casual pentru ieșire, purtând blugi albaștri și cămașă neagră asortată cu un cardigan colorat. În timp ce Christian a optat pentru o pereche de blugi largi și o jachetă de piele, pe care a combinat-o cu o șapcă de baseball albastră.

Sam și Christian sunt împreună de mai bine de doi ani.

Vezi imaginile cu cei doi în GALERIA FOTO din articol.

Sam și Christian au fost văzuți pentru prima dată împreună în decembrie 2022, deși nu și-au confirmat relația până în luna mai a acestui an, când au mers împreună pe covorul roșu la Gala Met, cu ținutele personalizate pe care stilistul Christian, în vârstă de 28 de ani, le-a gândit special pentru eveniment.

Sam Smith, care s-a declarat o persoană non-binară, și Cowan au pășit pe covorul roșu la Gala Met, ținându-se de mână în costume elegante.

Cowan a discutat despre look-urile personalizate pe care le-a creat cu The New York Times în urma evenimentului și a confirmat că el și celebrul cântăreț se întâlnesc de aproximativ doi ani.

Cowan și Smith se susțin unul pe celălalt, cântărețul participând adesea la spectacolele partenerului lui. Cu toate acestea, cei doi nu au vorbit despre modul în care s-au cunoscut și, în principal, își păstrează relația departe de rețelele sociale. Vorbind cu GQ U.K. în octombrie 2022, Smith a spus, după relațiile publice anterioare, că preferă să-și păstreze viața romantică privată.

„În ultimii ani, pe măsură ce am devenit încrezător în pielea mea, am primit o mulțime de atenție pe plan amoros. A fost incredibil. Am decis că voi păstra acest lucru privat de acum. Am avut relații în care am împărtășit lucruri online și am vorbit despre asta ici și colo.

Și pur și simplu nu vreau să fac asta. Cred că a fi iubit de cineva este un astfel de cadou – pentru tine. Și cred că slujba mea poate împiedica asta – puritatea acelei iubiri – uneori” – a declarat artistul.

Smith susține foarte mult cariera lui Cowan ca designer de modă. Cântărețul a participat la primul spectacol al lui Cowan de Ziua Îndrăgostiților în 2023, în timpul Săptămânii Modei de la New York. Smith stătea în primul rând și purta unul dintre ținutele făcute de Cowan, o haină cu paiete argintie peste o salopetă roșie.

În septembrie 2023, Smith a urcat pe podium pentru a promova piesa „You Spin Me Round” de la Dead or Alive în timpul show-ului Cowan din Paris Fashion Week, în semn de omagiu adus regretatului cântăreț al trupei, Pete Burns.

„În cele din urmă, aș dori să surprind natura punk, britanică, plină de farmec și experimentală a lui Burns în această colecție. Pentru a susține acest lucru, nu ar putea exista o alegere mai bună decât o performanță a lui @samsmith pentru a evoca acest spirit”, a scris Cowan pe Instagram. „Așa cum a făcut prin cariera sa incredibilă, depășind granițele” – a completat.

