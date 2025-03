Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, primele dezvăluiri despre iubit: „De jumătate de an am o relație. Sunt fericită”

Claudia Iosif, cunoscută în mediul online drept Babs, a făcut primele dezvăluiri despre noul iubit. Înaintea actualei relații, creatoarea de modă a format vreme de 11 ani un cuplu cu Dorian Popa.

Dorian Popa (36 de ani) și Claudia „Babs” Iosif (42 de ani) au confirmat în toamna anului 2023 că au decis să se despartă, după o relație de 11 ani. În prezent, atât vloggerul, cât și creatoarea de modă formează noi cupluri cu persoane care nu fac parte din showbiz.

Dorian Popa formează un cuplu cu Andreea (26 de ani), „studentă de 10” la Medicină, potrivit mamei artistului, Luminița Popa. La rândul ei, Babs formează de jumătate de an un cuplu cu un bărbat care nu este persoană publică. Recent, designerul a făcut primele declarații despre noua relație.

„De jumătate de an am o relație. Sunt foarte bine, pot spune că simt că sunt fericită. Nu e cunoscut. Nu mai vreau persoane publice, niciodată nu mi-am dorit asta. Și chiar a fost o presiune pentru mine acest lucru”, a spus Babs, pentru Cancan.ro.

Ce spune Babs despre căsătorie

Deși este fericită, Babs spune că nu se vede pășind spre altar prea curând. Din nefericire, creatoarea de modă nu a avut exemple pozitive în jurul ei când vine vorba de cupluri căsătorite.

„Poți fi fericit cu un om, fără să te căsătorești. Nu am în jurul meu niciun exemplu bun care să mă convingă că o căsătorie aduce un plus într-o relație. Nu cunosc cupluri mai fericite sau care sunt mai bine pentru că s-au căsătorit”, a explicat Babs, pentru sursa citată.

După ce s-au despărțit, Babs și Dorian Popa au împărțit „custodia” cățelului lor, Cheluțu’, până în punctul în care ea a simțit să facă un pas înapoi.

„Nu l-am mai văzut demult. Am făcut un sacrificiu pentru că-l iubesc din toată inima pe Cheluțu’. Nu-l mai iau la mine. Așa am considerat că e mai bine, ca să putem fiecare să avem liniște. Am vrut să evit alte lucruri. Am o prietenă care îmi lasă cățelul ei, aceeași rasă, în grijă, când pleacă din oraș. Și așa îmi mai alin dorul de Cheluțu’”, a mai spus Babs, pentru sursa citată.

De ce s-au despărțit Dorian Popa și Babs

Babs și Dorian Popa s-au despărțit la finalul anului 2023, după mai bine de un deceniu de relație. Babs a confirmat despărțirea și că s-a mutat din casa vloggerului în propria casă.

„Eu cred că, asemeni oricărui cuplu care depășește un anumit număr de ani vechime, amândoi ne-am dorit ca relația să meargă. De multe ori, cred că din cauza gândirii mai puțin deschise și poate din cauza faptului că suntem proaspăt ieșiți de sub comunism, că până la urmă asta este, da? Mai avem nevoie de vreo 20, 30, 40 de ani ca să gândim occidental. Tindem să ne fie frică să ieșim din relații. Pur și simplu cred că relația noastră se împotmolise. Greșeli au fost de ambele părți, poate chiar au fost mai multe greșeli din partea mea. Niciodată nu am spus că m-am comportat perfect în relația asta”, a spus Dorian Popa, în podcastul „Eu sunt Anamaria Prodan”.

Cum a răspuns Dorian Popa când a fost întrebat dacă a înșelat-o pe Babs

Dorian Popa a fost întrebat dacă și-a înșelat fosta iubită, întrebare la care a răspuns destul de vag.

„Am greșit! Cred că este de ajuns să spun asta! Nu am cercetat niciodată să văd cum mi s-a greșit înapoi, dar, cu siguranță, poate că au existat greșeli și din partea cealaltă. Eu sunt de părere că o relație se strică din ambele puncte de vedere și eu vreau să cred că, deși atunci când o relație se termină este așa ca o furtună, noi, Claudia și eu, avem puterea să reușim să ieșim la liman și să avem o relație de prietenie decentă”, a mai spus vloggerul, pe YouTube.

