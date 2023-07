Cum arăta Babs înainte de a-și face operații estetice. Iubita lui Dorian Popa, de nerecunoscut în urmă cu câțiva ani

Dorian Popa (34 de ani) și Claudia Iosif (39 de ani), cunoscută drept Babs, formează un cuplu de ani buni, deși rareori se afișează împreună în mediul online, preferând să păstreze relația lor departe de ochii publicului.

Ca și iubitul ei, Babs este o împătimită a intervențiilor estetice de tot felul și a vorbit mereu deschis despre acest subiect și a recunoscut că a apelat ala ajutorul medicilor esteticieni pentru a-și face diverse ajustări.

Claudia Iosif, iubita lui Dorian Popa: „Da, am operații estetice! Trebuie să faci ceea ce te face pe tine fericită!”

„Da, am operații estetice și sunt de părere că întotdeauna trebuie să faci ceea ce te face pe tine fericită și dacă vrei să schimbi ceva și-l poți îmbunătăți, de ce nu? Am implanturi mamare de vreo 16 ani. Nu am avut nicio problemă, nu am de gând să le schimb decât dacă va fi nevoie, dacă se va întâmpla Doamne ferește ceva sau necesită”, spunea Babs, în mediul online, în 2021.

Claudia Iosif are mai multe intervenții estetice, printre care implant de sprâncene, implant mamar, rinoplastie și liposucție.

Înainte de a trece pragul cabinetului de înfrumusețare, iubita lui Dorian Popa arăta complet diferit. Înfățișarea ei actuală este cu totul alta față de cea de acum aproape 20 de ani.

Vezi în GALERIA FOTO cum arăta Claudia Iosif înainte să-și facă operațiile estetice.

Babs, cerută de soție de Dorian Popa: „Am pierdut inelul!”

Legat de relația cu Dorian Popa, în 2018, Babs spunea că nu crede în căsătorie și că nu crede că va face acest pas, dar își dorește un copil și este dispusă și să adopte unul, daca nu va putea face pe cale naturală. Doi ani mai târziu, în 2020, părerea Claudiei despre căsătorie s-a schimbat, când a acceptat cererea lui Dorian.

„Da (am fost cerută), dar am pierdut inelul”, a afirmat Claudia pe Instagram, acum trei ani.

Cu privire la copil, Dorian spunea că nu poate momentan să se gândească la așa ceva.

„Eu, făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş. Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior”, a declarant Dorian Popa, citat de Libertatea.

„Decapotabila este a nevestei, Johnule!”

Tot în 2020, Dorian Popa și Babs și-au împreună o mașină Mercedes-Benz Clasa E Cabriolet, al cărei preț de pornire pe piață este de la 30.000 de euro.

„Decapotabila este a nevestei, Johnule. Eu mi-am luat o mașină mare, de muncă, asta este a soției și am venit și noi să ne bucurăm de această singură zi liberă – Îi mulțumim Lui Dumnezeu că printre zilele de muncă mai avem și zile în care ne putem bucura de ceea ce ne oferă tot Doamne – Doamne. (…)

Este jumătate, jumătate – jumătate este cadou din partea mea și jumătate este munca ei. Suntem un cuplu mai modern și nu ne ascundem cu chestia asta. Babs muncește și este o femeie care reușește să adune bănuți, motiv pentru care ne-am unit forțele, exact cum trebuie să facă un cuplu, și este un cadou comun”, dezvăluia cântărețul anul trecut, în exclusivitate pentru Cancan.

Foto – Facebook / Instagram