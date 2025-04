Babs, replică pentru Ema Uta, în conflictul dintre ele: „Sunt foarte fericită acum”. Ce a zis de relația cu Alex Bodi

Un nou conflict a luat cu asalta lumea mondenă, iar intrigile şi tensiune dintre Babs (Claudia Iosif) și Ema Uta au atras atenţia tuturor. După ce fosta iubită a lui Dorian Popa, Babs, și Ema Uta, fosta iubită a lui Alex Bodi, s-au distanțat, ambele părți au adus acuzații și replici care au ținut capul de afiș al tabloidelor. Cu toate acestea, Babs a ales să răspundă în stilul său propriu, refuzând să mai întrețină conflictul și explicându-și poziția în fața celor care o judecă.

Ce replică i-a dat Babs, Emei Uta, după ce aceasta a acuzat-o de trădare

Prietenia dintre Babs și Ema Uta a fost una de lungă durată, dar în cele din urmă s-a destrămat din cauza unor divergențe și trădări. Cei care le urmăreau pe cele două pe rețelele sociale au observat cum, dintr-o dată, acestea nu mai interacționau, iar zvonurile au început să circule despre un conflict între ele. Totul a culminat cu o postare din partea Emei Uta, mai precis o imagine în care prezenta machiajul pe care i l-a făcut Andreei, actuala iubită a lui Dorian Popa, iar când internauții au acuzat-o de trădare, Ema a fost rapid să răspundă, afirmând că Babs a fost cea care „a călcat strâmb”.

„Nu regret prietenia cu ea. Toate în viață se întâmplă cu un scop”

După o perioadă de tăcere, Babs a răspuns acestor acuzații și a vorbit despre despărțirea de Ema Uta. Claudia Iosif a declarat că nu regretă prietenia cu Ema și că tot ceea ce s-a întâmplat are un scop.

„Nu caut atenție. Nu mă interesează subiectul. Nu mai suntem prietene de aproape un an. Dumnezeu e sus pentru toată lumea. Nu regret prietenia cu ea, pentru că toate în viață se întâmplă cu un scop. Eu am avut ce învăța. Prefer să mă opresc aici și să nu mai zic nimic”, a spus Babs pentru cancan.ro.

Aceasta a continuat să sublinieze că viața merge mai departe și că a învățat lecții importante din acea prietenie care s-a încheiat.

Ce a spus Babs despre relaţia cu Alex Bodi

Un alt punct de discuție a fost relația lui Babs cu Alex Bodi, fostul iubit al Emei Uta. Fosta iubită a lui Dorian Popa a fost acuzată că s-ar fi apropiat de Bodi după despărțirea acestuia de Ema Uta.

Într-o declarație clarificatoare, Babs a afirmat că nu a avut niciodată o relație cu Alex Bodi și că între ei a existat doar o legătură profesională legată de designul vestimentar – legătură care care a avut loc încă de când Ema Uta era într-o relație cu afaceristul.

Mai mult decât atât, Babs a mărturisit că este foarte fericită în relaţia pe care o are, în prezent, cu un bărbat care nu este persoană publică, mentionând şi faptul că „i-a ajuns” atâta atenţie asupra vieţii sale personale.

„Doamne ferește, cum să fie Alex Bodi iubitul meu? Da, i-am făcut și lui haine cândva, multe comandate însă chiar de ea. Eu sunt foarte fericită acum, sunt cu cineva de jumătate de an. Iubitul meu nu e persoană publică. Mi-a ajuns așa ceva!”, a mai spus Babs, pentru sursa menţionată mai sus, lămurind zvonurile care au circulat în presa mondenă.

Reacția lui Babs la machiajul făcut de Ema Uta pe iubita lui Dorian Popa

Un alt moment controversat a fost postarea Emei Uta în care o machia pe actuala iubită a lui Dorian Popa, însoțită de comentarii care o acuzau pe Babs de trădare. Cu toate acestea, Babs nu a considerat că ar trebui să răspundă acestor comentarii sau să se lase afectată de postările Emei.

„Nu mai am 12 ani să mă deranjeze așa ceva. Asta e munca ei și are dreptul să facă ce vrea. În plus, noi nu ne mai vorbim de aproape un an!”, a mai spus Babs.

