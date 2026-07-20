Scandal pe teren, după ce Spania a învins Argentina la Campionatul Mondial 2026. Un jucător a fost eliminat după fluierul final

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Lacrimi și haos la finala Campionatului Mondialul 2026! Lamine Yamal, tânărul spaniol de 19 ani, l-a consolat cu o îmbrățișare emoționantă pe idolul său, Messi, în timp ce colegii argentinieni creau scene șocante pe teren.

Lamine Yamal și Lionel Messi, imaginea care face înconjurul lumii

Lacrimi, îmbrățișări și tensiuni explozive. Finala Cupei Mondiale din 2026 a fost un spectacol total, dar nu întotdeauna pentru motivele potrivite. În timp ce Spania sărbătorea câștigarea celui de-al doilea titlu mondial, gesturile de fair-play și momentele de furie s-au intersectat pe teren, creând imagini care vor rămâne mult timp în memoria fanilor.

După 120 de minute de joc intens, imaginea care a emoționat o lume întreagă a fost cea a tânărului Lamine Yamal, de doar 19 ani, care l-a îmbrățișat pe idolul său, Lionel Messi.

Puștiul spaniol, care reprezintă viitorul Barcelonei, a oferit un moment de neuitat consolându-l pe Messi, simbolul clubului catalan și unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Acest gest a fost o lecție de respect și umanitate, un contrast izbitor cu ce avea să urmeze.

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Scandal pe teren, după finala CM 2026

Din păcate, nu toți au împărtășit aceeași eleganță ca Messi și Yamal. Finalul meciului a fost marcat de scene șocante, avându-l în prim-plan pe Leandro Paredes.

După ce a fost sancționat cu un cartonaș galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi, mijlocașul argentinian a devenit protagonistul unui episod regretabil.

THINGS BOILED OVER AFTER THE FINAL WHISTLE! 🚨😡



Leandro Paredes and several Argentina players got into a heated confrontation after falling in the World Cup final, with tempers flaring as the match came to an end ❌🇦🇷#Argentina #LeandroParedes #WorldCup2026 #Football #Final pic.twitter.com/JPL1N5d24j — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 19, 2026

În imagini surprinse de camerele de filmat, Paredes este văzut lovindu-l pe Eric Garcia și intrând în conflict fizic cu Gavi, ambii jucători spanioli. Doar intervenția colegilor a prevenit escaladarea situației.

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Potrivit presei argentiniene, tensiunile au fost alimentate de un schimb de replici între Rodri și Molina, care a amplificat spiritele deja încinse.

„Ați vorbit toată săptămâna despre arbitraj. Vorbiți prea mult”, le-a reproșat furios fundașul argentinian Nicolás Otamendi spaniolilor Rodri și Aymeric Laporte. Subiectul? Un presupus avantaj acordat Argentinei de către arbitri pe parcursul competiției, culminând cu eliminarea controversată a lui Enzo Fernandez în ultimele minute ale meciului regulamentar.

Aceste evenimente tensionate nu vor rămâne fără consecințe. FIFA analizează imaginile și așteaptă raportul arbitrului Slavko Vincic, care l-a eliminat pe Paredes în urma incidentelor. Regretabilul episod ar putea aduce sancțiuni severe pentru mijlocașul argentinian, dar și pentru alți jucători implicați în altercații.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu scandalul de pe teren după CM 2026

Sursă foto: Getty, Hepta, Captură video

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