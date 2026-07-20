De la sărăcie lucie la glorie mondială. Povestea neștiută a copilului minune Lamine Yamal

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În lumea fotbalului modern, stelele răsar repede, dar puține povești poartă în ele drama, sacrificiul și destinul aproape mistic ale lui Lamine Yamal (19 ani). În spatele fentelor de geniu de pe teren se ascunde drama unei familii care a fentat evacuarea din propria casă și povestea unui băiat crescut între lipsuri materiale severe și visuri uriașe. Din cartierele rău famate ale Cataloniei până pe cele mai înalte culmi ale lumii, drumul noului fenomen de la FC Barcelona pare desprins dintr-un scenariu de film.

Un nume născut din disperare și binecuvântarea secretă a lui Lionel Messi

Puțini sunt cei care știu că însuși numele starului catalan poartă amprenta unei tragedii evitate în ultimul moment. Înainte ca Lamine Yamal Nasraoui Ebana să vină pe lume, părinții săi, Mounir, un zugrav originar din Maroc, și Sheila, o tânără din Guineea Ecuatorială ce lucra într-un restaurant fast-food, se aflau într-un moment critic.

Plini de datorii și amenințați direct cu evacuarea, salvarea lor a venit de la doi vecini inimoși, Lamine și Yamal. Aceștia i-au adăpostit și i-au ajutat financiar să treacă peste cele mai negre nopți. Drept mulțumire veșnică, părinții au jurat că, dacă vor avea un băiat, acesta le va purta ambele nume. În limba arabă, „Lamine” înseamnă cel de încredere, iar „Yamal” semnifică frumusețea, două cuvinte ce aveau să prefigureze destinul său extraordinar.

Însă adevăratul miracol s-a petrecut în 2007, pe când micuțul Lamine avea doar câteva luni. În urma unei tombole caritabile organizate de UNICEF și presa spaniolă, familia sa a câștigat o ședință foto cu un tânăr fotbalist de la FC Barcelona. Acel jucător era nimeni altul decât Lionel Messi, pe atunci în vârstă de doar 20 de ani.

Fotografia în care argentinianul spăla într-o cădiță albastră un bebeluș necunoscut avea să devină, aproape două decenii mai târziu, cea mai profetică imagine din istoria sportului. Fără să știe, legendarul argentinian îl ținea în brațe pe cel ce avea să devină noul prinț al Camp Nou-ului.

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Codul poștal al suferinței, sacrificiul bunicii și mantia de protecție pentru fratele mai mic

Deși părinții săi s-au separat pe când el avea doar trei ani, legătura din familie nu s-a rupt niciodată, iar rolul de înger păzitor i-a revenit bunicii paterne, Fátima. Prima care a trecut marea din Tanger spre Spania, Fátima a fost stânca de care s-a sprijinit micul fotbalist.

Într-un cartier dur și măcinat de probleme sociale precum Rocafonda (Mataró), bunica a fost cea care îl ducea de mână la antrenamente, îi gătea și se asigura că disciplina nu îi lipsește, ferindu-l de pericolele străzii.

Astăzi, de fiecare dată când marchează, Lamine Yamal își împreunează degetele pentru a forma numărul „304”, ultimele cifre ale codului poștal din Rocafonda. Nu este doar o celebrare, ci o dovadă că nu și-a uitat niciodată rădăcinile modeste. Purtând pe ghete steagurile Spaniei, Marocului și Guineei Ecuatoriale, atacantul joacă cu trecutul său la picioare.

Miza cea mare a vieții sale nu a fost însă doar gloria personală, ci salvarea celor dragi. Dincolo de bani și trofee, cea mai mare victorie a lui Lamine rămâne protejarea fratelui său mai mic, Keyne. Reușita sa financiară i-a oferit mamei sale liniștea de care a fost privată atâția ani, iar fratelui său o copilărie lipsită de griji, exact ceea ce Lamine Yamal nu a putut avea.

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Cum i-a schimbat Ines Garcia viața lui Lamine Yamal

După ce a simțit pe propria piele riscurile unei expuneri premature în viața sentimentală și atenția sufocantă a presei de tabloid în urma primelor sale relații din adolescență, Lamine Yamal a ales maturitatea. Punctul de cotitură pe plan emoțional a venit odată cu apariția în viața sa a modelului spaniol Inés García Santos.

Depășind dramele din trecut și zgomotul de fundal al rețelelor sociale, starul Barcelonei și-a găsit în sfârșit echilibrul în brațele tinerei din Sevilia.

Relația lor, clădită departe de camerele de filmat și bazată pe discreție, i-a oferit puștiului de la Barcelona stabilitatea de care avea atâta nevoie. Fie că îl susține din lojele VIP ale stadionului sau îl însoțește în vacanțe ferite de ochii lumii, Inés a devenit ancora sa de liniște.

Aceasta a putut fi văzută și la Campionatul Mondial, îmbrățișându-l pe teren, imediat după ce Lamine Yamal a câștigat marele trofeu.

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Sursă foto: Hepta, Getty

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