Cupa Mondială 2026: Ce nu s-a văzut la televizor. Marele absent de la meci, singurul fotbalist care nu a dat mâna cu Trump și momentul emoționant dintre familia regală și jucători, după ce Spania a câștiga trofeul

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Spania este marea câștigătoare a Campionatului Mondial 2026, după 1-0 în finala cu Argentina. După ce au învins pe rând superputeri precum Portugalia, Belgia, Franța și Argentina, Spania s-a încununat pentru a doua oară în istorie campioană a lumii. Iată ce nu s-a văzut aseară la televizor.

Cupa Mondială 2026: Ce nu s-a văzut la televizor

Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina din New Jersey s-a încheiat cu victoria ibericilor, scor 1-0, după prelungiri. Iată câteva momente pe care poate le-ai ratat aseară.

Scene stânjenitoare cu Donald Trump la premiere

Singurul fotbalist care nu a dat mâna cu el

Christian Romero, fundașul central al Argentinei și al lui Tottenham, a fost surprins într-un moment care a stârnit numeroase reacții după finala Cupei Mondiale 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei. În imaginile devenite virale, fotbalistul pare că îl evită pe Donald Trump în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor.

După fluierul final al partidei care a adus Spaniei al doilea titlu mondial din istorie, jucătorii Argentinei au urcat pe podium pentru a primi medaliile de vicecampioni. Rând pe rând, fotbaliștii sud-americani i-au salutat atât pe Gianni Infantino, președintele FIFA, cât și pe Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Christian Romero a atras însă atenția prin gestul său. Din imaginile apărute în mediul online, fundașul pare că îi strânge mâna doar lui Gianni Infantino, după care își continuă drumul fără să îl salute și pe Donald Trump.

Moment jenant când jucătorii făceau poze

După ce le-a înmânat trofeul fotbaliștilor Spaniei, președintele Statelor Unite nu s-a retras de pe scenă pentru fotografia oficială, spre surprinderea celor prezenți. În timp ce naționala Spaniei se pregătea pentru tradiționala fotografie cu trofeul, Donald Trump a rămas între jucători, deși protocolul prevedea retragerea oficialilor. Imaginile surprinse la ceremonie îl arată pe Gianni Infantino, președintele FIFA, încercând discret să-i indice că este momentul să părăsească scena.

La rândul său, căpitanul „Furiei Roșii” i-a făcut un gest elegant, sugerându-i să se dea puțin la o parte pentru fotografia de grup. Donald Trump a părut însă confuz și a continuat să interacționeze cu fotbaliștii spanioli.

În cele din urmă, liderul de la Casa Albă s-a deplasat în direcția opusă față de cea în care se retrăsese Gianni Infantino. Observând situația, președintele FIFA a revenit în grabă pe scenă și i-a arătat locul spre care trebuia să se îndrepte, într-un moment care a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Familia regală a Spaniei a împărtășit bucuria cu naționala

La scurt timp după fluierul final, Regele Felipe al VI-lea a coborât pe terenul stadionului MetLife pentru a felicita personal jucătorii și staff-ul tehnic, alături de ceilalți demnitari prezenți la finală. Regele a împărtășit primele momente de sărbătoare cu campionii după câștigarea titlului, schimbând îmbrățișări și gesturi pline de savoare cu jucătorii.

Un alt moment plin de emoție le-a inclus pe regina Letizia, prințesa moștenitoare Leonor și infanta Sofia. Sofia a scandat cu trofeul primit de la echipă în mâini înainte ca tatăl ei să în înmâneze înapoi echipei.

Casa Regală a felicitat, de asemenea, echipa națională a Spaniei pe rețelele sociale. „Campioni mondiali! Încă o pagină de neuitat din istoria noastră. Încă o stea. Încă un vis devenit realitate, datorită unei generații extraordinare care a demonstrat că talentul, munca asiduă, umilința și munca în echipă sunt calea spre succes. Felicitări echipei, staff-ului tehnic și fanilor care nu au încetat niciodată să creadă. Astăzi, sărbătorim un titlu. Mâine, ne vom aminti de o legendă”, a scris Casa Regală.

Marele absent de la finala Cupei Mondiale

Marea absență din loja oficială a fost cea a președintelui argentinian Javier Milei. Un cunoscut adept al superstițiilor, liderul de la Buenos Aires a preferat să nu asiste în direct la meci din teama de a nu aduce ghinion selecționatei conduse de Lionel Messi.

Foto: Capturi video

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