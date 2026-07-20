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Cupa Mondială 2026 stabilește un nou record financiar: 655 de milioane de dolari împărțite între 48 de echipe. Spania, campioana turneului, pleacă acasă cu 50 de milioane de dolari după victoria împotriva Argentinei.

Cupa Mondială 2026: Câți bani a câștigat fiecare echipă

Cupa Mondială 2026 a intrat în istorie nu doar prin spectacolul de pe teren, ci și prin premiile financiare record puse la bătaie de FIFA: un fond total de 655 de milioane de dolari împărțit între cele 48 de echipe participante. Spania a învins Argentina în finală, obținând un premiu colosal de 50 de milioane de dolari, conform Economedia.ro. Argentina, vicecampioana mondială, s-a întors acasă cu 33 de milioane de dolari.

Premii record pentru o ediție istorică

Aceasta a fost cea mai mare Cupă Mondială din istorie, cu un număr record de echipe participante și cu premii corespunzătoare performanțelor. Anglia a ocupat locul trei după o victorie spectaculoasă împotriva Franței, scor 6-4, și a primit 29 de milioane de dolari, în timp ce francezii, clasați pe locul patru, au fost recompensați cu 27 de milioane de dolari.

Naționala Statelor Unite, care a ajuns până în optimile de finală, a încasat 15 milioane de dolari. Într-un gest unic, acești bani vor fi împărțiți în mod egal între echipele masculine și cele feminine ale SUA, conform acordurilor colective de muncă semnate în 2022. „80% din sumă revine jucătorilor și jucătoarelor, iar restul de 20% merge către Federația de Fotbal a Statelor Unite”, scrie Economedia.ro. Fiecare dintre cei 23 de membri ai loturilor masculine și feminine ale SUA va primi 246.153,85 dolari.

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Câți bani a primit fiecare națională

Sumele au variat în funcție de performanțele din turneu:

Locul 1: Spania – 50 de milioane de dolari

– 50 de milioane de dolari Locul 2: Argentina – 33 de milioane de dolari

– 33 de milioane de dolari Locul 3: Anglia – 29 de milioane de dolari

– 29 de milioane de dolari Locul 4: Franța – 27 de milioane de dolari

– 27 de milioane de dolari Locurile 5-8 (Norvegia, Belgia, Maroc, Elveția) – 19 milioane de dolari fiecare

(Norvegia, Belgia, Maroc, Elveția) – 19 milioane de dolari fiecare Locurile 9-16 (Mexic, Columbia, Brazilia, SUA, Portugalia, Canada, Egipt, Paraguay) – 15 milioane de dolari fiecare

(Mexic, Columbia, Brazilia, SUA, Portugalia, Canada, Egipt, Paraguay) – 15 milioane de dolari fiecare Locurile 17-32 (inclusiv Germania, Japonia, Australia, Suedia) – 11 milioane de dolari fiecare

(inclusiv Germania, Japonia, Australia, Suedia) – 11 milioane de dolari fiecare Locurile 33-48 (Iran, Coreea de Sud, Tunisia, Irak și altele) – 9 milioane de dolari fiecare

Fiecare echipă a primit, de asemenea, 1,5 milioane de dolari pentru pregătiri înainte de debutul turneului.

Evoluția premiilor: De la 2,2 milioane la 50 de milioane de dolari

Dacă privim în urmă, creșterea premiilor de-a lungul istoriei Cupei Mondiale este impresionantă. La ediția din 1982, Italia, campioana mondială de atunci, a primit doar 2,2 milioane de dolari.

Comparativ, Argentina a primit 42 de milioane de dolari în 2022, după ce a învins Franța, iar în 2018, Franța, campioana mondială, a încasat 38 de milioane de dolari. Așadar, premiul de 50 de milioane de dolari obținut de Spania marchează un nou record.

Foto: Profimediaimages.ro

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