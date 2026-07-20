De ce a murit soția lui Alexandru Hora, concurent MasterChef: „I-a fost fatal”. Ce decizie a luat Cristina înainte de a deceda

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Cristina, soția fostului concurent MasterChef Alexandru Hora (53 ani), s-a stins din viață la începutul lunii iulie. Acum, bărbatul a decis să dezvăluie care a fost cauza decesului partenerei sale de viață, în speranța că va reuși să tragă un semnal de alarmă și să salveze, astfel, alte vieți.

De ce a murit soția lui Alexandru Hora

Alexandru Hora și fiul lui, Aris, în vârstă de 7 ani, au rămas fără cea mai importantă femeie din viața lor din cauza unui infarct. La doar 39 de ani, Cristina a încetat din viață în somn, în timp ce se afla acasă doar cu copilul. Micuțul și-a sunat tatăl pentru a-i spune că mama lui nu se mișcă și nu respiră, șocul cuprinzându-l pe fostul concurent „MasterChef”. Acum, la două săptămâni de la trecerea în neființă a soției sale, Alexandru a hotărât să dezvăluie cauza decesului acesteia.

„Duminică. Da, ușor ușor se încheie o frumoasă zi de Duminică. Mulți dintre voi sunteți, poate în concediu, alții ați mai trebăluit prin grădină, iar cei iubitori de Dumnezeu ați început ziua mergând la biserică. Doar a fost o sfântă zi de Duminică. Noi, Aris, fiul meu de 7 ani și cu mine, am fost la cimitir. Aveam întâlnire cu iubita mea, soția mea frumoasă și dragă, plecată de lângă noi la doar 39 de ani. Un nemernic de infarct i-a curmat zilele, chiar în somn. Fiul meu m-a sunat ca să-mi spună că: „mama nu se mișcă și nu respiră””, a povestit Alexandru Hora pe Facebook.

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Afecțiunea de care nu știa că suferă

Alexandru Hora a povestit cum soția sa, fiind mai plinuță, a decis să slăbească cu ajutorul unui instructor de fitness, fără a-și face, în prealabil, niște investigații medicale. iar acest lucru a costat-o viața.

„Era mai plinuță și a considerat că a venit momentul să mai dea jos câteva kg, nu numai pentru aspect. Ci mai ales pentru o stare de sănătate mai bună. Căutând pe internet, fără prea multă documentare, a dat peste un instructor de fitness, care i-a promis un rezultat garantat, dacă va fi disciplinată și serioasă. Nu-i voi da numele. Nu-mi doresc răzbunare. Vreau doar să trag un semnal de alarmă. Pentru că soția mea, Cristina, chiar a urmat cu seriozitate programul primit. Însă a fost și programul care i-a fost fatal. Nu știam că suferea de o boală gravă a inimii – o cardiomiopatie ischemică dilatativă. Nu avea voie să facă efort fizic susținut și intens. Poate că dacă i s-ar fi cerut să-și facă analizele înainte de a începe programul de slăbire, ar fi descoperit boala”, a mai spus bărbatul în mediul online.

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Alexandru Hora trage un semnal de alarmă

Alexandru Hora a decis să povestească totul în speranța că nimeni nu va mai trece prin ceea ce el și fiul lui trec în aceste momente.

„De aceea vă rog din suflet: – înainte de orice program de slăbire sau antrenament, mergeți la medic si faceți toate analizele. Ca să știți dacă puteți duce o modificare a regimului alimentar combinat cu efort fizic. Nicio transformare fizică nu este mai importantă decât viața”, a subliniat fostul concurent de la MasterChef.

În același timp, Alexandru Hora îndeamnă oamenii care vor să slăbească să urmărească niște pași bine definiți: „Documentați-vă cu multă rigurozitate atunci când alegeți antrenorul. El nu se poate apuca de un client fără să-i cunoască istoricul medical. Nu vă încredeți în oricine. Mergeți la un medic nutriționist calificat. Nu spun că un coach este vinovat. Spun că sănătatea trebuie verificată înainte de a începe un program solicitant”.

„Eu mi-am pierdut soția. Aris și-a pierdut mama. Dacă această postare convinge măcar un om să-și verifice starea de sănătate înainte să înceapă un program de slabire, atunci tragedia noastră va salva o altă familie”, a menționat bucătarul.

Sursă foto: Facebook

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