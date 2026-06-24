Dan Negru, ipostaze rare alături de soția lui, Codruța. Cei doi se află în vacanță în Mauritius, alături de Andra și Cătălin Măruță

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Dan Negru și soția lui, Codruța, au plecat într-o vacanță exotică în Mauritius alături de Andra și Cătălin Măruță, dar și de Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus. Prezentatorul a apărut în ipostaze rare alături de soția lui.

Dan Negru, apariție de senzație alături de soția lui, Codruța

Vacanța a fost organizată de către Răzvan Pascu și cele trei cupluri au fost impresionate de tot ce are de oferit Mauritius. vedete au început să posteze fotografii și clipuri de pe plaje și din restaurante.

Dan Negru a vorbit despre minunea tehnologiei din trecut: un avion Concorde.

„Au început vacanțele, ăsta e unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume. Anul trecut au fost programate vreo 40 de milioane de zboruri comerciale în toată lumea. Am găsit aici o minune a tehnologiei din trecut, pe care azi o mai găsești doar în jucării: avionul Concorde!

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Nu înțeleg deloc lipsa de evoluție… În 1976, avionul ăsta transporta pasageri cu viteza sunetului. Între Londra și New York făcea trei ore și jumătate. 27 de ani a zburat! A fost un singur accident în toată istoria lui, după care l-au scos. Așa că azi între Londra și New York faci opt ore!

Au zis ba că e scump, ba că face zgomot… Toate astea puteau să evolueze! Abia acum, în 2026, au anunțat că vor să-l refacă. Oamenii care zburau în anii ’70 în doar trei ore și ceva peste ocean, se gândeau că în 2026 lumea o să fie mult mai evoluată. Când colo, noi am involuat! Facem opt ore… Am involuat!

La noi, în România, în anul 1937 s-a construit un tren la uzinele Malaxa, care făcea București – Constanța în două ore. Ăia se gândeau că în viitor vom face drumul ăsta uite așa… Aiurea! Turismul însă a evoluat: dacă în 1975 erau 200 de milioane de turiști în toată lumea, în 2025 erau 1,6 miliarde. Adică viața e scurtă, lumea e mare”, a spus Dan Negru într-un clip video pe care l-a postat pe rețelele de socializare.

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Vacanța vedetelor. Cum s-au distrat Dan Negru și soția lui alături de familia Măruță

Odată ajunși la destinație, vedetele au ciocnit un pahar de vin. În filmările din vacanță apare și Codruța, soția lui Dan Negru, o apariție extrem de rară și discretă în spațiul public.

Cuplul se simte bine alături de Vlăduța Lupău și soțul ei, Andra și Cătălin Măruță.

Dan Negru și-a amintit de una dintre emisiunile pe care le prezenta la Antena 1, când invitat era Alexandru Arșinel, care interpreta melodia din „Cartea Junglei”.

Prezentatorul a spus că Mauritius îi aduce aminte de Cartea Junglei.

„Dacă tot au început vacanțele, locul ăsta mi-a amintit de Ursul Baloo, Arșinel… țineți minte? Să cauți strictul necesar e un dar. Mai țineți minte? Cartea Junglei! Ăsta e un loc de pe planetă unde găsești ideea de strictul necesar din Cartea Junglei. Localnicii de aici spun că cele mai prețioase lucruri din Mauritius sunt gratuite: nisipul, apa și soarele! Astea sunt gratuite, de asta aproape toate plajele sunt publice și prin lege accesul la ele nu poate fi blocat de resorturile de lux. Și, credeți-mă, ăștia știu ce e luxul!

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Prin lege, oricine are dreptul să acceseze zona de coastă. Chiar dacă un hotel este situat pe plajă, el nu are dreptul legal să-ți oprească accesul pe fâșia de nisip din fața proprietății. Adică te poți bucura de plaje gratuit cu tot ce înseamnă: toalete, dușuri, zone de picnic… Fără să fii obligat să închiriezi un șezlong! Asta e o lecție pe care cred că o putem învăța și noi. Sunt locuri la malul mării sau la malul oceanului unde strictul necesar într-o vacanță, adică apa, soarele și nisipul sunt gratuite”, a mai spus pe internet actualul prezentator de la Kanal D.

Prin lege, oricine are dreptul să acceseze zona de coastă. Chiar dacă un hotel este situat pe plajă, el nu are dreptul legal să-ți oprească accesul pe fâșia de nisip din fața proprietății. Adică te poți bucura de plaje gratuit cu tot ce înseamnă: toalete, dușuri, zone de picnic… Fără să fii obligat să închiriezi un șezlong! Asta e o lecție pe care cred că o putem învăța și noi. Sunt locuri la malul mării sau la malul oceanului unde strictul necesar într-o vacanță, adică apa, soarele și nisipul sunt gratuite”, a mai spus pe internet actualul prezentator de la Kanal D.

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