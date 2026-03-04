Dan Negru, detalii rare despre căsnicia cu soția lui, Codruța: „M-a adus de multe ori cu picioarele pe pământ”

Dan Negru și soția lui, Codruța, sărbătoresc în luna martie 20 de ani de căsnicie. După două decenii împreună, timp în care a fost discret în ceea ce privește viața de familie, prezentatorul tv a dat detalii rare despre femeia care l-a ajutat să rămână cu picioarele pe pământ, departe de capcanele celebrității.
Dan Negru, unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea românească, sărbătorește 20 de ani de căsnicie alături de soția sa, Codruța. Cu această ocazie, prezentatorul a dezvăluit cum au reușit să mențină echilibrul în relația lor, oferind o perspectivă sinceră asupra vieții lor de familie.
„Nu am avut presiunea de vedetă niciodată, e un moft al celor care vor să pară vedete worldwide. Nu suntem. Acum, în martie, se fac 20 de ani de când suntem căsătoriți. Nu există o rețetă a unei căsnicii bune, dacă ar fi existat, era de mult cel mai bun bestseller mondial”, a declarat Dan Negru, subliniind că succesul unei relații vine din înțelegere și respect reciproc.
Codruța, medic stomatolog de profesie, a fost mereu un sprijin pentru Dan Negru. Deși nu a căutat niciodată lumina reflectoarelor, diferențele dintre ei nu i-au separat, ci i-au apropiat.
„Codruța m-a adus de multe ori cu picioarele pe pământ. Televiziunea îți poate lua ușor mințile și prietenii pe care îi ai sunt cei de conjunctură, prieteni de vedetă, dar familia te poate aduce cu picioarele pe pământ”, a explicat prezentatorul tv pentru Viva.
Întrebat despre reproșurile soției, Dan Negru a răspuns cu umor și sinceritate.
„Că și ceaiul negru a devenit o dependență sau că mănânc prea multe dulciuri. Pot să mănânc și 10 savarine pe zi, am făcut-o, după cum beau chiar și 1 litru de ceai negru cu lapte zilnic“»”, a recunoscut acesta, subliniind că micile obiceiuri nu au umbrit niciodată relația lor.
