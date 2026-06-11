Dan Negru, dezamăgit complet de vacanța din Grecia și Cipru. Ce nu i-a plăcut: „Mi-e frică să spun, pentru că e efect de turmă”

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Dan Negru a fost dezamăgit de vacanța lui în Cipru și Grecia, contrar părerilor populare ale românilor care au vizitat aceste țări și care se reîntorc anual în concedii în ele. Totuși, prezentatorul în vârstă de 55 de ani a vorbit despre dedesubturile acestor destinații ultra populare pentru români și a spus că nu înțelege de ce oamenii sunt atât de încântați de ele.

Dan Negru, opinie nepopulară despre Grecia și Cipru ca destinații de vacanță

Dan Negru a fost într-o vacanță în Grecia și Cipru, două dintre cele mai populare destinații pentru români. El nu a fost deloc impresionat de ce a găsit aici, contrar a ceea ce mulți oameni spun. Mai mult, prezentatorul a spus că refuză să laude aceste destinații promovate peste tot și nu înțelege de românii sunt atât de încântați de aceste țări.

„Mie îmi plac călătoriile. Mă ghidez după vorbă lui Sf. Augustin care a spus că „lumea e ca o carte și cine nu călătorește e ca și când ar fi citit doar prima pagină”. Eu încă mai am de citit… Nu aș recomanda Cipru. Așa cum, sincer, nici Grecia nu mă încântă. Dar mi-e frică să spun, pentru că e un efect de turmă, care trimite mult hate, dacă spui că nu te încântă Grecia”, a spus Dan Negru.

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Ce spune despre economia Greciei și a Ciprului în comparație cu a Românie

Dan Negru a comparat economia României cu cea a Greciei și a relatat problemele ascunse din spatele unei economii bazate în mare parte pe turism.

„Pfff…îmi pun lumea-n cap, dacă spun că nu mă dau în vânt după Grecia? Știu că juma’ de țară e acu’ acolo… Grecia a rămas dependentă de turism. 11% din PIB lor vine de acolo. PIB-ul României e mai mare decât al Greciei și economia e mult mai diversificată. Am mai spus-o: suntem mult peste ce e Grecia azi!

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Trecutul Greciei Antice si prezentul ei sunt o lecție despre cât poate un popor să se prăbușească. În țara în care Platon, Aristotel sau Socrate învățau moralitatea există azi imoralitate legală. „Fakelaki” care înseamnă „plicuri mici” sunt simbolul corupției în Grecia. Ce tămbălău era la noi, dacă aveam o asemena istorie și un așa prezent”, a spus el.

„Praf îi făceam pe toți”

Prezentatorul a continuat și a vorbit despre situația financiară delicată a Greciei, amintind că țara s-a confruntat cu falimentul de mai multe ori. El spune că dacă românii ar fi irosit un astfel de tezaur istoric, ieșea scandal la nivel național.

„Praf îi făceam pe toți. Dacă-i aveam noi pe Pitagora, Arhimede, Homer și ajungem o țară care a intrat în faliment de vreo 7 ori și care a ajuns să trăiască din tavernele de vară, îi crucificam pe toți. Țara care a dat jurământul lui Hipocrate pe care-l rostesc azi toți doctorii planetei are un sistem medical corupt și subdezvoltat”, a mai spus prezentatorul.

El spune că România este „mult sub istoria Greciei și mult peste prezentul ei”.

În încheiere, Dan Negru l-a parafrazat pe Aristotel, spunând că „‘Vârsta înaintată a unui vultur este mai bună decât tinereţea unei vrăbii’ spunea grecul Aristotel. Asta e Grecia: de la vultur la vrabie!”, a scris Dan Negru.

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