Delia, imagini incendiare în Grecia. Artista s-a fotografiat în costum de baie, la marginea piscinei

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Delia Matache, îndrăgita artistă și una dintre cele mai nonconformiste figuri ale scenei muzicale românești, a luat o pauză binemeritată de la agitația zilnică pentru a se relaxa pe o insulă idilică din Grecia. Vedeta nu doar că își încarcă bateriile, dar reușește să încingă spiritele pe rețelele sociale, unde distribuie imagini fierbinți în costum de baie.

Delia, imagini incendiare în costum de baie

Delia a ales să evadeze din canicula din România, iar destinația sa a fost una de vis: o insulă grecească cu peisaje spectaculoase. Artista a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram imagini care au cucerit internetul, fotografiindu-se la marginea unei piscine infinity, cu marea albastră la orizont.

Într-una dintre postări, cântăreața apare relaxată într-un costum de baie cu imprimeu animal print, completat perfect de o șapcă albă. După cum era de așteptat, imaginile au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii.

Printre numeroasele cadre distribuite, Delia a oferit o mostră a stilului său inconfundabil într-un selfie realizat în oglinda camerei de hotel. Artista a combinat un top de costum de baie cu imprimeu floral cu o pereche de pantaloni scurți, largi, în dungi, lăsând să se vadă abdomenul său perfect tonifiat.

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Ce stil de viață a adoptat artista

Deși se află în vacanță, Delia nu uită de importanța mișcării. Artista a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV că încearcă să adopte un stil de viață sănătos, deși recunoaște că nu îi este mereu ușor.

„Încerc și mă gândesc la un regim de viață sănătos, nu reușesc să îl țin. Mă pasionează și citesc mult, dar nu reușesc. Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, a spus vedeta.

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În plus, Delia nu se oprește doar la alimentație. Chiar și pe tărâmurile însorite ale Greciei, ea și-a făcut timp să iasă la alergat, demonstrând că sportul rămâne o prioritate indiferent de context.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Delia în costum de baie, în Grecia

Sursă foto: Instagram

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