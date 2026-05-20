Delia Salchievici, adevărul despre relaţia cu Ian şi sărutul de la Desafio: „M-au afectat mult comentariile. Am fost împinsă într-o semi-depresie” / EXCLUSIV

Invitată în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Delia Salchievici a făcut dezvăluiri sincere despre unul dintre cele mai controversate momente din perioada Desafio. De la sărutul cu Ian şi până la valul uriaş de comentarii care a urmat în online, influenceriţa a vorbit deschis despre impactul emoţional pe care l-au avut reacţiile oamenilor asupra ei, despre decizia de a se retrage din social media, dar şi despre relaţia pe care a avut-o, de fapt, cu acesta.

Delia Salchievici, despre sărutul cu Ian: „M-au afectat foarte mult comentariile”

Delia Salchievici a vorbit deschis, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, despre unul dintre cele mai comentate momente din perioada Desafio, sărutul cu Ian, dar şi despre valul uriaş de reacţii care a urmat după difuzarea imaginilor. Influenceriţa a mărturisit că presiunea venită din partea publicului şi comentariile negative au afectat-o profund, până în punctul în care a simţit nevoia să ia o pauză de la social media.

Invitată în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Delia Salchievici a explicat pentru prima dată cum a trăit toată această situaţie şi de ce a ales să se retragă complet din comunicarea cu Ian după scandalul izbucnit în mediul online.

Întrebată care este poziţia ei acum, după toate reacţiile apărute în urma apropierii dintre ea şi Ian în Desafio, Delia Salchievici a recunoscut că perioada respectivă a fost una extrem de dificilă din punct de vedere emoţional.

„Iniţial comentariile pe care le vedeam în legătură cu această situaţie aproape că m-au împins spre o semi-depresie”, a declarat aceasta în cadrul Fresh by Unica.

Vedeta a explicat că oamenii au ales să o judece foarte dur pentru un moment pe care ea îl consideră unul banal, care se poate întâmpla oricui, însă care, în cazul persoanelor publice, ajunge să fie analizat şi comentat la scară largă.

„Oamenii aleg de cele mai multe ori să arate cu degetul spre persoana mai puţin cunoscută sau spre femeie. Clasic. Şi cumva eu am fost foarte judecată pentru ce s-a întâmplat”, a spus Delia.

„A fost doar un pupic”

Delia Salchievici a ţinut să sublinieze faptul că între ea şi Ian nu a existat nimic mai mult decât acel moment surprins în cadrul emisiunii.

„Dacă este să privim obiectiv, am fost pe o insulă, un grup de oameni, iar doi dintre ei s-au pupat. Nici măcar nu a mers mai departe de atât. A fost un pupic”, a explicat ea.

Influenceriţa consideră că multe dintre reacţiile venite din online au fost exagerate şi că oamenii uită de multe ori că persoanele pe care le văd la televizor trec prin aceleaşi experienţe ca oricine altcineva.

„Sunt lucruri care se întâmplă şi pe care nu le judecă nimeni. Însă în momentul în care le vezi pe TV, îţi dai cu părerea”, a mai spus Delia.

A luat o pauză de la social media

Valul de hate şi comentariile constante au determinat-o pe Delia Salchievici să ia o decizie radicală. Vedeta a mărturisit că a simţit nevoia să se îndepărteze de reţelele sociale pentru a-şi proteja sănătatea emoţională.

„Eu acum am luat o pauză de la social media. Pentru că nu mai puteam să văd. Oricât de inteligentă din punct de vedere emoţional sunt şi pot să înţeleg de ce comentează oamenii, tot mă afectează la sfârşitul zilei”, a declarat ea.

Chiar dacă situaţia continuă să fie comentată şi în prezent, Delia spune că încearcă să nu mai acorde atenţie reacţiilor negative.

„În continuare se comentează, dar acum pur şi simplu nu mai bag în seamă”, a spus ea.

Ce relaţie există acum între Delia Salchievici şi Ian

În cadrul interviului, Delia Salchievici a dezvăluit că după tot scandalul izbucnit nu a mai păstrat legătura cu Ian.

„Nu, noi nu mai vorbim încă de atunci”, a spus aceasta.

Mai mult decât atât, vedeta consideră că anumite comentarii făcute ulterior nu ar fi trebuit să fie îndreptate către ea, motiv pentru care a ales să rupă complet comunicarea.

„Comentariile pe care el le-a făcut nu meritau să fie adresate către mine. Tocmai de asta eu am ales să nu mai am niciun fel de comunicare cu el”, a explicat Delia.

Deşi a fost contactată pentru a oferi reacţii după declaraţiile făcute de Ian, influenceriţa spune că a preferat tăcerea.

„Am tot fost sunată după comentariile lui să vin cu un răspuns, însă consider că de cele mai multe ori tăcerea e cel mai bun răspuns”, a spus ea.

Ce relaţie a existat, de fapt, între Delia şi Ian

Delia Salchievici a clarificat şi natura relaţiei pe care a avut-o cu Ian înainte de filmările pentru Desafio. Potrivit declaraţiilor sale, cei doi nu aveau o legătură romantică, ci mai degrabă una de familiaritate şi apropiere prin intermediul unor prieteni comuni.

„Nu a existat o conexiune emoţională. Noi aveam o prietenă comună şi ne cunoscuserăm înainte. Vorbeam, aproape legam o relaţie de prietenie şi de asta el mi-a fost familiar acolo”, a explicat ea.

În contextul unui grup nou şi al unei experienţe intense precum Desafio, Delia spune că faptul că îl cunoştea deja pe Ian a făcut-o să aibă mai multă încredere în el.

„L-am văzut ca pe un prieten acolo. Era una dintre persoanele pe care le cunoşteam dinainte şi, în momentul în care te duci într-un grup de persoane total noi, te ajută să ştii pe cineva”, a declarat vedeta.

„Nu mai am aşteptări de la oameni”

Întrebată dacă ar aştepta vreodată scuze din partea lui Ian, Delia Salchievici a fost categorică.

„Nu am aşteptări de la oameni. Pentru mine este de ajuns că a trecut situaţia, s-au liniştit apele şi nu mai e fix pupicul ăla în centrul atenţiei”, a spus ea.

Mai mult, vedeta susţine că a lucrat foarte mult cu ea însăşi pentru a se elibera emoţional de toată această perioadă.

„M-am eliberat de ele. Am lucrat la asta”, a mărturisit Delia Salchievici în exclusivitate la Fresh by Unica.

Mai multe detalii despre experienţa trăită de Delia Salchievici după Desafio, despre comentariile care au afectat-o profund, dar şi despre adevărul din spatele relaţiei cu Ian pot fi urmărite în ediţia completă Fresh by Unica. Emisiunea este disponibilă pe canalul de YouTube Unica.ro, acolo unde Delia vorbeşte fără filtre despre cele mai dificile momente prin care a trecut în ultima perioadă.

