Cine este Cristian Zetu, noul iubit al Deliei Salchievici. Este fotbalist și cu trei ani mai mic ca ea

Delia Salchevici trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Cristian Zetu, un tânăr fotbalist din Timișoara. Cei doi s-au cunoscut online și își împart timpul între București și Timișoara, relația lor devenind tot mai serioasă. Fosta soție a lui Lino Golden chiar ar lua în calcul mutarea la Timișoara pentru a fi alături de iubitul ei.

Cine este Cristian Zetu, noul iubit al Deliei Salchievici

Delia Salchevici, concurentă la „Desafio Aventura” și cunoscută pentru relația cu Lino Golden, trăiește acum o nouă poveste alături de Cristian Zetu, fotbalist și moștenitor al unui hotel de cinci stele din Timișoara.

Delia și Cristian s-au cunoscut pe Instagram, unde tânărul de 21 de ani a avut inițiativa de a o aborda. Conversațiile virtuale au evoluat rapid, iar două zile mai târziu, Cristian a venit la București pentru a o întâlni.

„După două zile el a venit la București să o vadă pe ea. Au plecat la munte împreună, la Matca. Sunt într-o relație oficială, e o relație serioasă”, au declarat apropiații lor pentru Cancan.

Chiar dacă trăiesc o poveste de dragoste la distanță, relația lor se dezvoltă armonios. Cristian călătorește frecvent la București, iar Delia vizitează Timișoara în mod regulat.

„Ea face drumuri spre Timișoara și el în București momentan, se înțeleg foarte bine”, au adăugat surse apropiate.

Diferența de vârstă dintre cei doi

Un detaliu interesant este diferența de vârstă dintre cei doi – Cristian Zetu este cu trei ani mai mic decât Delia Salchievici, lucru pe care aceasta nu l-a știut inițial. Cu toate acestea, diferența de vârstă nu pare să fie un obstacol.

„Ea nu își dorea deloc relație, dar s-a deschis mult în fața lui, iar el se poartă foarte frumos cu ea. E mai mic cu trei ani, ea nu știa inițial, dar se înțeleg foarte bine. Acum ia în calcul să se mute acolo pentru el”, au mărturisit apropiații cu privire la deciziile Deliei.

Delia Salchievici nu exclude posibilitatea de a se muta la Timișoara pentru a fi mai aproape de Cristian Zetu, semn că această relație ar putea deveni una de lungă durată.

Instagram

