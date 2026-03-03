Lavinia Pîrva, dezvăluiri rare din mariajul cu Ștefan Bănică: „Contează felul în care rezonezi cu omul de lângă tine!” Cum gestionează provocările din relație

Relația dintre Lavinia Pîrva (41 de ani) și Ștefan Bănică (58 de ani) a fost mereu trăită cu discreție, dar și cu o asumare matură, departe de zgomotul prejudecăților. Într-un interviu recent, artista a vorbit deschis despre dinamica dintre ei, despre felul în care privesc diferența de vârstă și despre modul în care își construiesc iubirea, zi după zi.

Diferența de vârstă, un subiect fără relevanță în cuplu

Lavinia a explicat că, în ciuda comentariilor din exterior, diferența de vârstă nu a reprezentat niciodată un factor în relația lor. Ea a subliniat că ceea ce contează cu adevărat este compatibilitatea profundă dintre doi oameni.

„Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună”, a spus artista într-un interviu pentru viva.ro, respingând ideea că diferența de ani ar fi influențat în vreun fel legătura lor.

Iubirea, în gesturile mici și în prezența de zi cu zi

Artista a vorbit și despre romantism, explicând că pentru ea și Ștefan Bănică, declarațiile de dragoste nu se măsoară în gesturi spectaculoase, ci în modul în care se poartă unul cu celălalt.

„Cred că cea mai sinceră declarație de dragoste pe care ne-o facem este, de fapt, modul în care ne purtăm unul cu celălalt, zi de zi”, a mai mărturisit Lavinia Pîrva, subliniind că respectul, încrederea și bucuria de a fi împreună sunt elementele care definesc relația lor.

Lavinia a recunoscut că, asemenea oricărui cuplu, și ei au avut parte de provocări. Diferența a fost modul în care au ales să le gestioneze: cu răbdare, comunicare și înțelepciune.

„Dacă au existat momente ce necesitau a fi depășite, am făcut-o cu înțelepciune, răbdare, iubire și cu mult sens, pentru că am ales de fiecare dată să înțelegem ce avem de învățat din ele și să mergem mai departe mai conștienți și mai uniți”, a explicat artista.

În cuvintele Laviniei se conturează imaginea unei relații solide, construite în timp, cu grijă și maturitate. Ea l-a descris pe Ștefan ca fiind omul care i-a schimbat perspectiva asupra vieții și iubirii: „Omul care m-a învățat să iubesc și să simt viața în toate culorile…”

