Ștefan Bănică a fost surprins într-una dintre cele mai tandre și autentice ipostaze ale sale: tată prezent, jucăuș și protector, alături de fiul său cel mic, Alexandru, pe pârtie. Departe de scenă, de lumina reflectoarelor și de ritmul intens al spectacolelor, artistul a trăit o zi de iarnă simplă, dar încărcată de emoție, surprinsă în imagini de Lavinia Pîrva.

Clipul a devenit rapid viral, tocmai pentru că arată o latură intimă și rar văzută a unuia dintre cei mai îndrăgiți artiști din România.

O zi de iarnă transformată într-o lecție de iubire părintească

În imaginile postate de Lavinia Pîrva în secțiunea de Insta Stories, Ștefan Bănică și Alexandru sunt surprinși pe sanie, pe pârtie. Lavinia a notat în dreptul clipului mesajul – „Tati, hai că poți”, iar reacțiile fanilor au fost pe măsură. Mulți au remarcat cât de rar sunt surprinse astfel de momente în viața artistului și câtă emoție transmite această scenă de familie. Vezi în GALERIA FOTO imagini cu Ștefan Bănică Jr. și fiul său, dându-se pe derdeluș.

Ștefan Bănică, despre asemănarea izbitoare cu fiul său

În urmă cu câteva luni, într-un podcast realizat de Liana Stanciu, artistul a vorbit deschis despre cei trei copii ai săi și despre asemănarea puternică dintre el și Alexandru. „Toți copiii mei au luat și de la mamele lor, toate trei sunt femei frumoase, dar ăsta mic este atât de… Mama îmi spunea că are senzația că trăiește pentru a doua oară. E atât de aproape de ceea ce eram eu când eram de vârsta lui. Semănăm extrem de tare”, a mărturisit Bănică, vizibil emoționat.

Despre fiul cel mare, Radu Ștefan, artistul a spus cu mândrie: „E mai înalt, mai frumos… e o variantă îmbunătățită a mea și mă bucură lucrul ăsta.”

Un tată discret, dar mereu prezent

Ștefan Bănică a explicat că preferă să fie un sprijin din umbră pentru copiii săi, fără să le impună direcții, ci doar să le ofere repere. „Ca tată, mi se pare că ești ca o bicicletă cu roți ajutătoare. Tu ești roțile ajutătoare. La un moment dat, roțile pleacă, dar direcția rămâne. De fiecare dată le spun: luați ce e bun și ce vă trebuie”, a declarat artistul.

Această filozofie părintească se vede și în momentele simple, precum cel de pe pârtie, unde Ștefan nu este starul de pe scenă, ci tatăl care își învață copilul să se bucure de iarnă.

Relația specială dintre frați

Radu Ștefan, fiul cel mare, a vorbit și el despre legătura cu fratele mai mic, Alexandru. Deși diferența de vârstă este mare, cei doi au o relație apropiată și petrec mult timp împreună. „E o bomboană. E o minge de foc, de energie. Unde îl pui, nu îl mai găsești. Fuge peste tot, e curios, întreabă întruna. Îi place tot ce gătesc”, a povestit Radu într-o apariție la PRO TV.

