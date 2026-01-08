Viorica de la Clejani, dezvăluiri despre Fulgy. Ce planuri are pentru 2026: „Treaba lui Ioniță ce face, îi urez succes și sănătate”

Viorica de la Clejani a vorbit despre planurile pe care le are pentru 2026. Ea a dezvăluit că vrea să plece din țară și să se mute alături de fiul ei, iar dacă Ioniță vrea să rămână în țară, n-are decât să o facă. Iată ce spune cântăreața că vrea să facă anul acesta.

Viorica de la Clejani se mută cu Fulgy în Dubai

Viorica și Ioniță de la Clejani formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Cei doi cântă de ani de zile și sunt sufletul petrecerii oriunde se duc. De câțiva ani, familia Clejani a stat departe de luminile reflectoarelor, după problemele pe care le-a avut Marga și, ulterior, Fulgy.

Acum, Viorica de la Clejani a dezvăluit că Fulgy va rămâne în Dubai ca să își termine studiile, iar ea vrea să își ia o casă și să se mute acolo, alături de fiul ei, indiferent dacă Ioniță vrea să facă acest lucru sau nu.

„Da, Fulgy rămâne în Dubai. Continuă studiile lui. Nu știu dacă se mai întoarce în România. Eu îi zic să nu mai vină în România, să rămână în Dubai, pentru că o să mă mut și eu curând în Dubai.

E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot, îi urez succes, sănătate și activitate. Eu vin când trebuie și cum trebuie, nu mai stau ca la început să îmi iau cântare azi, mâine, poimâine. Îmi iau pe plăceri. Dacă îmi convine, mă duc, dacă nu, nu.

Fulgy e în Dubai, Marga e plecată. E mutată și ea în Dubai. Vreau și eu să mă mut în Dubai, vorbesc serios. Vreau să îmi iau o casă acolo”, a mărturisit Viorica de la Clejani în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fulgy, spectacol impresionant la Dubai

Fulgy a susținut un spectacol impresionant la Dubai, acolo unde locuiește de ceva timp. Viorica și Ioniță de la Clejani au declarat că tânărul va rămâne în Dubai, acolo unde trebuie să își continue studiile.

„A fost cea mai mare bucurie în sufletul nostru ca Fulgy să cânte în seara de Revelion și după, a mai continuat, încă 7 spectacole, într-unul dintre cele mai prestigioase locuri din Dubai, Burj Khalifa. Un spectacol cum nu am mai văzut niciodată, un spectacol grandios (…)

Un copil iubit de Dumnezeu, un copil care a studiat de la 4 ani pianul, s-a înscris la preselecție, au fost foarte mulți pianiști și nici nu se uitau la ei cum arată, ci îi ascultau din altă cameră. E un talent iubit de Dumnezeu și mi-a adus cea mai mare bucurie cu acest concert. Ne spunea fel de fel de lucruri, dar nu l-am luat în seamă până în ziua când mi-a trimis contractul”, a declarat Ioniță de la Clejani.

