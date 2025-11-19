Fulgy, derapaj grav în mediul online. Ce a spus despre mama și sora lui: „Vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit”

Fulgy, fiul artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani, a făcut o serie de afirmații jignitoare la adresa mamei și a surorii sale, Margherita de la Clejani, pe TikTok.

Fulgy, derapaj grav în mediul online la adresa mamei și a surorii

Manole Dan Constantin Fulgeraș, cunoscut în spațiul public drept Fulgy, a spus despre mama sa, Viorica de la Clejani, și despre sora sa, Margherita de la Clejani, că sunt „vedete de carton”.

„Singurii care nu avem nimic suntem eu cu tata. Pe bune acum, Doamne-ferește de asemenea soartă ce am avut eu cu familia asta cu femeile. Astea două care toată viața lor s-au bătut și s-au blestemat”, a scris Fulgy în mediul online, potrivit Evz.ro.

„Vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit”

Totodată, Fulgy a spus despre rudele din partea mamei sale că sunt „jucători la cazinou și cerșetori prin Europa”.

„Tatăl mamei mele a murit de la alcool. Mama e o constipată cu spasmofilie și cu caracter de pușcăriaș. Frații mamei mele sunt jucători la cazinou și cerșetori prin Europa. Luați pastile acum și duceți-vă nu după Bursuc, după pământ. Mai sunteți și la televizor, vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit cu stupizenia voastră”, a mai transmis Fulgy.

Fulgy și-a îndemnat tatăl să divorțeze

Tânărul și-a încurajat tatăl să divorțeze și să „le lase pe stradă” pe mama și pe sora lui.

„Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”, a încheiat Fulgy, potrivit sursei citate.

„Familia Clejani s-a destrămat”

Totodată, pe TikTok, Fulgy a spus că familia Clejani s-a destrămat.

„Vreau să anunț pe toată lumea din România că familia Clejani s-a destrămat. Tatăl meu vine după mine în Dubai și o să-i ofer un viitor cum n-a avut în 50 de ani. Mama cu sora mea sunt trimise la Bursuc, care mi-a confirmat că o să aibă grijă de ele cum a mai avut”, a spus tânărul, pe TikTok.

În trecut, tânărul a admis că a avut probleme cu consumul de droguri. În urmă cu mai mult timp, acesta a decis să părăsească România și să se stabilească în Dubai, unde studiază muzica la o școală prestigioasă.

