Viorica de la Clejani, transformată radical după ce a făcut diabet și a renunțat să își mai satisfacă poftele noaptea / Video

Viorica de la Clejani și-a schimbat radical stilul de viață de când a fost diagnosticată cu diabet și a reușit să scape de câteva kilograme bune. Spre deosebire de soțul său, despre care recunoaște că avea o dietă de viață ceva mai cumpătată, artista admite că obișnuia să își satisfacă anumite pofte chiar și noaptea.

Acum regulile sunt altele, Viorica de la Clejani ocolește preparatele din carne. Ba mai mult, are și zile când face foamea, iar transformarea e radicală. Solista susține că a făcut aceste schimbări ca să își păstreze sănătatea și să nu își piardă căsnicia.

Viorica de la Clejani: „Am reușit să duc diabetul în remisie de la coadă la cap”

„Am reușit să duc diabetul în remisie de la coadă la cap. Nu mai mănânc nimic, o să mă duc de tot. Țin pasul cu Ioniță, mi-a zis că, dacă mai sunt balenă ucigașă, mă lasă. Eu țin la căsnicia mea. Nu mai mâncăm niciunul, vino să controlezi frigiderul, e gol”, a mărturisit Viorica de la Clejani, la emisiunea Vorbește lumea, la PRO TV.

Ioniță de la Clejani: „Mâncarea multă dăunează”

Soțul său îi susține spusele, iar imaginea pe care o afișează acum demonstrează asta. Ioniță e slab și pare ca tras prin inel. Această transformare, care a venit la sfatul unui medic, îl mulțumește.

„Eu am fost la doctor, la prietenul meu, și mi-a spus în felul următor. „Mâncarea multă dăunează. Cât mai puțină mâncare, că organismul nu are nevoie de atât de multă. Avem carne de porc, dar am mâncat așa, firimituri”, adaugă Ioniță de la Clejani.

Viorica a renunțat să mai mănânce carne, iar de bază în meniul ei sunt acum legumele.

„Eu nu mai mănânc, m-am dat pe vegan, așa ceva nu mai există. Legume. Am un inginer de sunet care mi-a insuflat. Ioniță nu mai mănâncă aproape nimic. De două zile cam îmi tremură corpul. Aseară nu am mâncat. Mâncam la 02.00 noaptea mămăligă, pui la ceaun, el nu mânca. Ține regim de o viață întreagă. E la menopauză, îi face concurență lui Fulgy. Dacă am văzut că nu mai mănâncă, pentru cine să mai gătesc. De dragul animalelor nu mai vreau să mănânc carne. Am văzut niște reportaje pe YouTube”, adaugă solista.

Citeşte și: Imagini de la nunta pe care Gică Hagi o vrea uitată. De ce a divorțat „Regele” de prima lui soție, Lena Celnicu

Citeşte și: Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au fugit la Barcelona: „Romantismul nu a murit”

Citeşte și: Cum s-a purtat Eva, fata Andrei și a lui Cătălin Măruță, la filmările „Tati part-time”? Ela Crăciun, dezvăluiri neștiute din spatele camerei / Exclusiv

Citeşte și: Cher a cerut tutelă pentru fiul cel mic, pe care îl consideră „incapabil să-și gestioneze banii”. Elijah are 47 de ani

„Vreau să fiu frumoasă, sănătoasă și să trăiesc mult și bine”

Viorica spune că acum are mai multă energie și chiar și relația cu soțul ei arată altfel. „Vreau să fiu frumoasă, sănătoasă și să trăiesc mult și bine. Acum am cea mai mare energie, de când am slăbit ne iubim mai des. Înainte nu prea mai mergea treaba”, precizează ea.

Cei doi au mai multe concerte programate în această perioadă, atât în țară, cât și peste hotare.

„Noi nu știm cum e să stat acasă de sărbători. Întotdeauna am mers și am cântat. Dacă nu cânți în zilele stea parcă nu îți merge bine tot anul”, susține Ioniță de la Clejani.

Foto: Facebook, capturi PRO TV

Urmărește-ne pe Google News