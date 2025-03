În ce emisiune va apărea Mihai Bendeac la Antena 1. Anunțul oficial al postului de televiziune

Mihai Bendeac revine pe micile ecrane, la postul de televiziune Antena 1, după mai mulți ani în care a părăsit cu scandal rolul de jurat al show-ului iUmor. Postul de televiziune a anunțat acum când și în ce emisiune va putea fi văzut celebrul actor.

În ce emisiune va putea fi văzut Mihai Bendeac la Antena 1

La mijlocul lunii februarie, Antena 1 dezvăluia, prin intermediul unui promo, că Mihai Bendeac revine pe micile ecrane. Atunci, nici actorul și nici postul de televiziune nu au oferit prea multe detalii despre proiectul în care va fi implicat.

Mai târziu, Antena 1 a transmis un comunicat oficial prin care dezvăluia că Mihai Bendeac va lucra alături de Mona Segall la un talent show care va fi difuzat în această toamnă. Între timp, postul de televiziune a decis să îl mai implice pe îndrăgitul actor într-un proiect.

Mai exact, Bendeac va apărea în emisiunea care este transmisă înainte de meciul pe care România îl joacă împotriva celor din Bosnia și Herțegovina pe 21 martie 2025.

Partida va fi transmisă în direct de Antena 1, de la ora 21.45, însă înainte de meci, de la ora 21.00, va fi difuzată emisiunea „Hai România în fiecare zi”, care va fi prezentată de Dan Pavel și Gică Popescu. Iar aceștia vor avea invitați numai unul și unul.

Fie că vor fi prezenți în studio, la stadion sau în alte locații, vor apărea în emisiunea „Hai România în fiecare zi”, difuzată de la ora 21.00, pe 21 martie 2025, nume precum Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Florin Răducioiu, Mihai Bendeac, chefii Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu, Adrian Mutu, Gabi Tamaș și Dan Alexa, live de la Asia Express 2025.

Primele declarații ale actorului despre colaborarea cu Mona Segall

În ceea ce privește emisiunea ce va intra în grila de programe a postului tv din această toamnă, atât Mona Segall cât și Mihai Bendeac s-au arătat încântați de colaborare.

„Îmi doresc de multă vreme să lucrez cu Mihai Bendeac. Este un super om de televiziune, un actor foarte talentat și un regizor pe care îl admir, acum, după ce am văzut și «Căsătoria». Am foarte mare încredere în el și în talentul lui și, după această colaborare, sper să ne și împrietenim și să-mi spună și el Mona, nu doamna Segall. Până la acest proiect, ne-am mai întâlnit de câteva ori, contextual, la filmări, a fost invitat special într-un sezon «Chefi la cuțite», dar am apreciat întotdeauna mesajele de încurajare sau apreciere pe care le-am primit din partea lui”, a spus Mona Segall.

„Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. Din contră, nu cred că ar prinde podiumul. Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte, fie că vorbim despre teatru, film, cărți ori publicitate. Nu am simțit deloc în ultimii trei ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o «virgulă». Sunt importante aceste «virgule». Par inofensive, dar, de la un punct încolo, te pot cotropi. Iar «virgula» mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall”, a afirmat, la rândul lui, Mihai Bendeac.

