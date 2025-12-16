Doi procurori fac dezvăluiri în cazul morții Rodicăi Stănoiu: „N-am mai întâlnit așa caz. E posibil să se descopere alte motive”

Cazul morții Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, a șocat întreaga Românie. Cadavrul femeii a fost exhumat după anumite suspiciuni legate de felul în care aceasta a murit. Acum, se fac cercetări pentru ucidere din culpă. Doi judecători fac dezvăluiri despre acest caz.

Dezvăluiri despre cazul ciudat al morții Rodicăi Stănoiu

Cadavrul Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, a fost exhumat pe 15 decembrie, după ce polițiștii criminaliști de la Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov s-au sesizat din oficiu după ce în spațiul public au apărut suspiciuni legate de moartea femeii.

În plus, conform surse Cancan, după efectuarea autopsiei, cadavrul nu ar prezenta leziuni care să indice o legătură directă cu decesul.

Cu toate acestea, există mai multe necunoscute, inclusiv faptul că la ultima apariție, Rodica Stănoiu părea foarte bine.

Procurorii Dan Voinea și Marian Sântion au vorbit despre cazul complex al fostului ministru de Justiție.

„La prima vedere pare o moarte naturală. În experienţa mea profesională, am văzut cazuri multe de bătrâni care trăiau cu fete tinere, mai puţin invers. Îmi este greu să cred că între cei doi ar fi putut exista semne clare de iubire. Un astfel de caz nu am mai întâlnit” a fost de părere Dan Voinea, conform Cancan.

„Se pot ridica semne mari de întrebare”

Cel de-al doilea procuror care și-a dat cu părerea, Marian Sântion, a spus că trebuie respectate toate procedurile, însă se pot ridica mari semne de întrebare cu privire la diferența de vârstă dintre Rodica Stănoiu și iubitul acesteia, mai mic cu 50 de ani.

„Deși există suspiciuni rezonabile cazul de față poate intra cu ușurință în sfera celor subiective.

Şi da, chiar dacă convine unora, sau nu, dar trebuie respectate toate aceste proceduri; iar acuma este foarte greu de reconstruit totul, cu minuţiozitate. Dar, în egală măsură recunosc că se pot ridica mari semne de întrebare, cum de – a putut a sta împreună la o aşa mare diferenţă, ca vârstă!

Nu este exclus ca procurorul care se va ocupa de cazul acesta să ia în calcul şi metoda “Lover Boy”, cât şi restul de elemente care duc la aşa ceva. Nu exclude nici alte motive, cu alte nuanţe. Totul îmi pare, în cazul acesta, într-o continua dinamică”, este de părere Marian Sântion.

El a mai spus că este foarte posibil „ca să asistăm de-a lungul cercetărilor şi la descoperirea unor alte motive, unele care azi nu sunt la vedere. Dar, asta mă miră, că profesioniștii din domeniu nu au căutat a lămuri toate aceste aspecte, încă de la început, înainte să fi fost înhumată. Atunci probele erau mai proaspete, mai evidente”, a mai spus acesta.

