Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă a murit la 57 de ani. De ce boală suferea

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Actrița Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală nemiloasă și s-a stins din viață la doar 57 de ani. Moartea artistei a venit ca un șoc pentru întreagă lume a teatrului și a îndoliat familia, prietenii și pe cei apropiați. Diana Tapalagă a fost considerată una dintre cele bune actrițe și avea o carieră impresionantă.

Dana Tapalagă a murit

Dana Tapalagă s-a luptat cu o boală nemiloasă. Actrița era cunoscută pe scenele teatrului din Botoșani și a lăsat în urmă o carieră impresionantă. Moartea ei a fost anunțată de regizorul Adrian Roman, printr-un mesaj emoționant.

«Să ții minte că și atunci când nu o să mai fiu, te voi iubi». Dana a plecat. În seara asta.

Sfârșitul nu-i aici, nu-i așa, Dana?”, a scris regizorul Adrian Roman pe Facebook.

Dana Tapalagă a devenit cunoscută publicului după rolul din filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu, o producție premiată la nivel internațional, inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes. La doi ani după lansarea peliculei, în 2014, actrița a fost diagnosticată cu cancer, moment care i-a schimbat radical parcursul vieții, potrivit botosaneanul.ro.

Ani la rând, artista s-a luptat cu cancerul fără să ezite o clipă. Actrița a fost internată în ultima vreme la Spitalul de Urgență București, unde s-a stins din viață, luptând până în ultima clipă.

Ea a avut alături familia și prietenii până în ultimul moment. Aceștia s-au mobilizat și au organizat campanii de strângere de fonduri pentru ca era să urmeze tratamentele necesare.

În ciuda eforturilor, viața ei nu a mai putut fi salvată.

Cine a fost Dana Tapalagă

Chiar și după ce a fost diagnosticată cu cancer, Dana Tapalagă nu a renunțat la actorie. A continuat să joace pe scenă ori de câte ori starea de sănătate i-a permis.

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Cariera ei în teatru a început în 1987, când a urcat pentru prima dată pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, înainte de a urma o facultate de profil.

În 1994 a absolvit Academia de Teatru și Film din București, iar de-a lungul anilor a interpretat numeroase roluri atât pe scenă, cât și în alte producții.

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Primul ei rol în film a fost în 1995, în „Confesiune”, regizat de Marius Șoptereanu. Pe lângă activitatea din teatru și cinematografie, Dana Tapalagă a lucrat și în domeniul voice-over, dând voce unor reclame, documentare, filme și personaje din desene animate.

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