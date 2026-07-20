Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă a murit la 57 de ani. De ce boală suferea

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Actrița Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală nemiloasă și s-a stins din viață la doar 57 de ani. Moartea artistei a venit ca un șoc pentru întreagă lume a teatrului și a îndoliat familia, prietenii și pe cei apropiați. Diana Tapalagă a fost considerată una dintre cele bune actrițe și avea o carieră impresionantă.
Dana Tapalagă s-a luptat cu o boală nemiloasă. Actrița era cunoscută pe scenele teatrului din Botoșani și a lăsat în urmă o carieră impresionantă. Moartea ei a fost anunțată de regizorul Adrian Roman, printr-un mesaj emoționant.
Dana Tapalagă a devenit cunoscută publicului după rolul din filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu, o producție premiată la nivel internațional, inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes. La doi ani după lansarea peliculei, în 2014, actrița a fost diagnosticată cu cancer, moment care i-a schimbat radical parcursul vieții, potrivit botosaneanul.ro.
Ani la rând, artista s-a luptat cu cancerul fără să ezite o clipă. Actrița a fost internată în ultima vreme la Spitalul de Urgență București, unde s-a stins din viață, luptând până în ultima clipă.
Primul ei rol în film a fost în 1995, în „Confesiune”, regizat de Marius Șoptereanu. Pe lângă activitatea din teatru și cinematografie, Dana Tapalagă a lucrat și în domeniul voice-over, dând voce unor reclame, documentare, filme și personaje din desene animate.