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Lauren Bennett, cântăreața britanică care a interpretat hitul mondial Party Rock Anthem, a murit la 37 de ani. Fosta membră a trupei G.R.L. a fost omagiată de colegele ei, care au descris-o drept „un spirit frumos” ce a atins multe vieți.

Lauren Bennett a murit la 37 de ani

Cântăreața britanică Lauren Bennett, cunoscută pentru colaborarea cu LMFAO la piesa de succes mondial „Party Rock Anthem”, s-a stins din viață la doar 37 de ani, potrivit The Sun.

Fosta membră a trupei americane de fete G.R.L. a fost omagiată de colegele sale de trupă, care au descris-o drept „un spirit frumos” ce „a atins inimile multor oameni”.

„Cu mare tristețe împărtășim vestea trecerii în neființă a iubitei noastre Lauren. Inimile noastre sunt frânte și nu putem exprima în cuvinte cât de mult a însemnat pentru noi. Vom prețui mereu dragostea, râsetele și nenumăratele amintiri pe care ni le-a oferit. Spiritul ei frumos a atins viețile multor oameni și va fi profund regretată și iubită pentru totdeauna”, au transmis colegele ei din G.R.L., Natasha Slayton, Emmalyn Estrada și Paula Van Oppen.

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Cine a fost Lauren Bennett

Lauren Bennett și-a făcut debutul ca membră a grupului „The Paradiso Girls” în 2007, un proiect european inspirat de celebrele Pussycat Dolls. Deși trupa s-a destrămat în 2010, Lauren și-a continuat cariera muzicală, colaborând cu artiști precum will.i.am, pentru remixul piesei „I Got It from My Mama”, și CeeLo Green, pentru melodia „Love Gun”.

Momentul de glorie al carierei sale a venit în 2011, când a fost parte din succesul global al piesei „Party Rock Anthem” a trupei LMFAO. Hitul a devenit rapid un imn al petrecerilor și a adus-o pe Lauren în lumina reflectoarelor la nivel internațional.

Ulterior, Lauren Bennett s-a alăturat trupei G.R.L., un proiect creat de Robin Antin, fondatoarea Pussycat Dolls. Formația, din care mai făceau parte Natasha Slayton, Emmalyn Estrada, Paula Van Oppen și regretata Simone Battle, a lansat hituri memorabile, precum „Vacation”, inclus în coloana sonoră a filmului „The Smurfs 2” – și „Ugly Heart”, o piesă ce a obținut discul de dublu platină și a urcat în topurile internaționale.

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Artista era mama unei fetițe

În 2019, Lauren Bennett s-a căsătorit cu partenerul său, Kenny, iar împreună au o fiică, Harlow, în vârstă de șase ani. Moartea sa subită lasă un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o și i-au iubit spiritul vibrant și talentul remarcabil.

După destrămarea trupei G.R.L. în 2015, Lauren Bennett a lansat piesa „Hurricane”, inspirată din luptele cu sănătatea mintală pe care le-au traversat mama sa și o prietenă apropiată.

„După ce G.R.L. s-a terminat, nu aveam nicio idee despre ce urma să fac. Totul s-a destrămat foarte repede. Atunci a fost scrisă această piesă. După ce am văzut-o pe mama mea suferind ani de zile cu probleme mintale și am pierdut un prieten din această cauză, am simțit nevoia să spun această poveste. [Hurricane] este povestea mea despre cum este să suferi, dar și despre cum este să pierzi pe cineva din această cauză”, a mărturisit ea la momentul respectiv.

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Sursă foto: Instagram

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