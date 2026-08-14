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Tyler Duckworth, fost participant la emisiunea MTV „The Challenge”, a fost găsit decedat la vârsta de 44 de ani în Grand Forks, SUA, pe 11 august. Anunțul trist a fost făcut de mama sa pe 13 august, cauza decesului fiind încă necunoscută.

Tyler Duckworth a murit la 44 ani

Tyler Duckworth, fostă vedetă a emisiunii „The Challenge”, a murit la vârsta de 44 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în lumea reality show-urilor și în inimile fanilor săi. Tragedia a fost confirmată de mama sa, Joni, într-o postare emoționantă pe Facebook, pe 13 august 2026.

„Fiul meu, Tyler, a murit la începutul acestei săptămâni”, a scris ea, completând: „Cauza morții nu a fost încă stabilită. Voi reveni cu detalii despre servicii imediat ce vom stabili împreună cu tatăl său”.

Trupul neînsuflețit al lui Tyler Duckworth a fost descoperit la domiciliul său din Grand Forks, Dakota de Nord, pe 11 august, în urma unei sesizări făcute de vecini, potrivit Departamentului de Poliție Grand Forks, citați de People.

Polițiștii au fost alertați după ce apa a început să curgă prin tavanul apartamentului de sub cel al lui Duckworth. Autoritățile au declarat că nu există semne de moarte suspectă, iar investigația continuă.

Cauza exactă a decesului va fi determinată după autopsie și rezultatele toxicologice, care pot dura până la 12 săptămâni. Poliția a mai precizat că Tyler Duckworth fusese văzut ultima dată pe 10 august.

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Cine a fost Tyler Duckworth

Cariera lui Tyler Duckworth a început în 2006, când a apărut în „The Real World: Key West” după ce a absolvit Universitatea Tufts. Ulterior, s-a remarcat în șase sezoane din „The Challenge” – câștigând titlul de campion în „Cutthroat” și „Rivals”.

Într-un interviu acordat Entertainment Weekly în 2021, acesta a explicat motivația sa de a reveni la competiție în „All Stars 2”: „Am câștigat de două ori la rând împotriva unor concurenți de top, dar asta a fost acum 11 ani. Pentru mine, era vorba mai mult despre a vedea dacă încă mai pot sări de la înălțimi nebunești sau să rezolv puzzle-uri”.

În afara ecranului, Tyler era dedicat educației, lucrând ca profesor pentru elevi de gimnaziu și liceu.

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Moartea sa a șocat comunitatea fanilor și colegii de emisiune, mai ales că Tyler Duckworth participase recent la un eveniment Challenge Mania în Minneapolis, pe 31 iulie. Pe Instagram, el a împărtășit fotografii alături de alți veterani ai emisiunii, precum Rachel Robinson și Mark Long.

„@challengemaniapodcast știe întotdeauna cum să aducă CEI MAI BUNI împreună”, a scris Tyler.

„Sunt mândru să reprezint orașul meu natal, Minneapolis, alături de acești alți legendari din Challenge. Fanii sunt cei care ne fac să revenim de fiecare dată! Mulțumesc, Minneapolis! Mulțumesc, @scottofyager. A fost REAL!”, a mai scris el la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram

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