Oana Monea, Marius Moise și Bianca Giurcă, reîntâlnire tensionată la „Insula iubirii: Reuniuni”

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Oana Monea a revenit în atenția publicului în episodul 4 al emisiunii „Insula Iubirii: Reuniuni”, difuzat pe 13 august, unde a fost invitată alături de foștii participanți Marius Moise și Bianca Giurcă. Discuțiile dintre aceștia au fost unele tensionate, iar Marius nu a dorit nicio clipă să o privească pe fosta ispită.

Bianca Giurcă, reproșuri la adresa Oanei Monea

Bianca Giurcă i-a atras atenția Oanei Monea că tot ce a făcut pe insulă, unde l-a atras în mrejele ei pe Marius Moise, nu a fost pentru binele ei, așa cum fosta ispită a afirmat.

„Am trăit acele momente exact cum le-am simțit, Marius mi-a fost drag, doar că spre sfârșit lucrurile s-au cam dezechilibrat între noi. Sper că poate să accepte lucrurile așa cum au stat. Eu la final nu-mi mai doream absolut nimic și eu i-am spus că tot ce am făcut a fost pentru că așa mi s-a părut corect față de Bianca. Eu am fost de partea ei și mi s-a părut corect să-l vadă pe Marius în toate ipostazele”, a spus Oana Monea.

„Eu nu consider că ispitele vin cu adevărat să ajute una dintre concurente. Nu cred că poți să accepți mâini pe zone ale corpului tău doar ca să demonstrezi ceva unei persoane pe care nu o cunoști și față de care nu ai nicio obligație, dacă nu-ți dorești. Nu ai făcut-o din empatie și bunătate. Eu sunt recunoscătoare pentru rolul pe care ți l-ai făcut, dar nu e atât de emoțională treaba. Dar nu ai făcut-o pentru mine, ci pentru tine, că acesta a fost rolul tău, pe care ți l-ai făcut foarte bine. Felicitări!”, a fost răspunsul Biancăi Giurcă.

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Marius Moise a refuzat să o privească pe Oana Monea

În timp ce Oana Monea l-a numit „Făt Frumos” pe Marius Moise, fostul concurent a refuzat orice contact vizual cu cea cu care și-a dorit, la un moment dat, să părăsească insula. Pe de altă parte, bărbatul a ținut să lămurească ce s-a întâmplat în cada plină de spumă pe care a împărțit-o pe ispita.

„Nu a fost ușor și ce-mi pare mie rău e că la un moment dat, concurenții uită de ce au venit și că ispitele trebuie să-și facă treaba sincer sau mai puțin sincer. Și legat de ce a spus ea, că nu ai lăsa pe cineva să-ți pună mâinile pe corp, cred că a văzut o țară întreagă că nu am fost mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Dar lucrurile trec, se uită, se vindecă și mergem înainte”, a spus Oana Monea.

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„Conexiunea a fost doar în capul meu. Cu siguranță nu a fost și în capul Oanei, că altfel nu m-ar fi luat la rost la sfârșit”, a spus Marius Moise, care consideră că a fost păcălit și ispitit de Oana

„Eu am respectat că Oana a fost ispită și și-a făcut treaba. Singura chestie care m-a deranjat a fost când a zis că a fost agresată, ceea ce mi s-a părut un lucru foarte urât. N-am vrut să deranjez. Eu am crezut că gesturile pe care le fac sunt plăcute și pentru mine și pentru ea”, a mai spus Marius Moise.

În acel moment, Oana Monea a precizat că nu a folosit cuvântul „agresat”.

„Am spus eu că m-a agresat cineva? Am fost deranjată de gestul tău. Am spus că am fost deranjată de ceea ce ai făcut și nu era cazul. Nu au fost cuvintele mele. Stai liniștit, ți-o spun oficial, nu am fost agresată. Nu mi-a făcut plăcere, dar agresată nu am fost”, a conchis fosta ispită.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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